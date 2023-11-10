В Киргизии официально запретили менять отчество на матчество

Фото: iStock/gorodenkoff
Конституционный суд Киргизии отменил своё же, принятое ранее, решение и вновь запретил менять отчество на матчество, соответствующий документ опубликован на официальном сайте суда.
В июле 2023 года суд принял решение, согласно которому граждане Киргизии, достигшие 18-ти летнего возраста, при исключительных обстоятельствах, имеют право поменять своё отчество на матчество в официальных документах.
Это решение вызвало массу общественного негатива и отрицания, в связи с чем, полгода спустя, Конституционный суд самостоятельно отменил своё же решение, вновь оставив в документах киргизов возможность носить исключительно отчество.
Читайте также:
Президент Киргизии Жафаров ратифицировал соглашение с РФ о единой системе ПВО
Путин: Топливо поставляется в Киргизию без взимания пошлины
Путин: Переговоры с президентом Киргизии Жапаровом прошли результативно
Это решение вызвало массу общественного негатива и отрицания, в связи с чем, полгода спустя, Конституционный суд самостоятельно отменил своё же решение, вновь оставив в документах киргизов возможность носить исключительно отчество.
«Данная позиция суда вызвала широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа», - сообщается в обнародованном судом документом.
Читайте также:
Президент Киргизии Жафаров ратифицировал соглашение с РФ о единой системе ПВО
Путин: Топливо поставляется в Киргизию без взимания пошлины
Путин: Переговоры с президентом Киргизии Жапаровом прошли результативно
Евгения Парфентьева