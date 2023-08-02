В Китае детям запретят пользоваться смартфоном и интернетом более 2 часов в день

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Управление по вопросам киберпространства Китая подготовило проект новых правил, которые будут регулировать использование мобильных устройств и интернета для несовершеннолетних.
Если законопроект будет принят, то подростки смогут пользоваться смартфоном только 2 часа в день, пишет Rozetked.
Детям до 8 лет будет разрешено работать со смартфонами не более 40 минут в день, в возрасте от 8 до 15 лет — не более часа, а несовершеннолетним от 16 до 17 лет — не более 2 часов в день. Каждые 30 минут смартфон будет напоминать о необходимости сделать перерыв.
Доступ к интернету для подростков закроют с 22:00 до 6:00. Исключение составят приложения для образовательных целей, экстренные службы и сертифицированные программы, направленные на развитие физических и умственных способностей.
Проект - закономерное продолжение политики Китая по ограничению влияния онлайн-игр на несовершеннолетних. Его будут обсуждать до сентября 2023 года.
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Детям до 8 лет будет разрешено работать со смартфонами не более 40 минут в день, в возрасте от 8 до 15 лет — не более часа, а несовершеннолетним от 16 до 17 лет — не более 2 часов в день. Каждые 30 минут смартфон будет напоминать о необходимости сделать перерыв.
Проект - закономерное продолжение политики Китая по ограничению влияния онлайн-игр на несовершеннолетних. Его будут обсуждать до сентября 2023 года.
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Мария Фирсова