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В Китае латте со вкусом водки «Маотай» приобрел бешеную популярность

07 сентября 2023, 15:46
Фото: iStock/Drazen Zigic

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Китае сообщили о неожиданно высоком спросе на кофе латте со вкусом водки «Маотай», заявила компания Luckin Coffee на своей странице в Weibo.
Продажа необычного кофейного напитка стартовала 4 сентября. Luckin Coffee запустила коллаборацию с алкогольной компанией Kweichow Moutai, которая производит популярную в Китае водку «Маотай».

Сама по себе «Маотай» достаточно крепкая. Процент алкоголя в ней составляет 53. Однако, в латте водка входят вперемешку с молоком, и, в результате, содержание алкоголя в напитке составляет всего 0,5 процентов.


За первый день продаж китайцам сварили 5,42 миллиона чашек «очень крепкого» кофе. Выручка составила 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов).

Компания не была готова к такому ажиотажу на горячительный кофе, потому, уже 7 сентября на Luckin Coffee объявила о недостатке ингредиентов.

Отмечается, что в некоторых точках кофе с водкой можно ​все же еще остался.

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#водка
#продажа
#кофе
#китай
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В Подмосковье выдано более 26 тысяч льготных ипотек по программам с господдержкой
07 сентября 2023, 15:53

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Общий объём предоставленных средств на ипотечные кредиты составил более 150 миллиардов рублей.
Правительство России увеличило лимиты выдачи ипотеки по программам с государственной поддержкой: 
— лимит кредитования для IT-специалистов увеличился с 240 до 500 миллиардов рублей;
— лимит на новостройки повысился с 4,5 до 5 триллионов рублей;
— лимит кредитования по семейной ипотеке повысился с 3,1 до 3,4 триллионов рублей.
«Льготные ипотечные программы пользуются популярностью в Московской области. Всего с начала года в Подмосковье было выдано более 26 тысяч льготных ипотечных кредитов. Общий объём предоставленных средств — более 150 миллиардов рублей. Жители Московской области могут воспользоваться такими федеральными программами, как семейная ипотека, льготная ипотека и ипотека для ИТ-специалистов. При этом на прошлой неделе для ИТ-специалистов были отменены требования к зарплате для заёмщиков до 36 лет», — рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
В Московской области по программе ипотечного кредитования для специалистов было выдано 296 сертификатов. 

Получить ипотечный кредит по льготной ставке до 8% в новостройке может любой гражданин Российской Федерации, достигший совершеннолетнего возраста.

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Риелтор Некрасова рассказала об условиях для одобрения ипотеки.

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Правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке.
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#семейная ипотека
#новостройки
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Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии
07 сентября 2023, 15:46

Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Владимир Путин провел собрание с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым. Главной темой стало обсуждение социально-экономического развития региона. Кроме того, глава Мордовии доложил о росте оборонно-промышленного потенциала региона.

"У нас за этот период в четыре раза увеличились поставки в госкорпорации, гособоронзаказ значительно вырос, и загрузка тех, кто работает по тематике, в том числе для наших бойцов, 100% предприятия у нас загружены", — заметил Здунов.
В беседе с Путиным Здунов также рассказал про другие отрасли, назвав ключевыми электротехнику, машиностроение и вагоностроение. Регион также активно развивает сельское хозяйство и фармацевтику.

К тому же, в субъекте планируют начать строительство межмуниципального комбината по переработке отходов.

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#владимир путин
#президент
#рост
#регион
#развитие
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Сын Медведева стал координатором портала «Я в России»
07 сентября 2023, 15:36

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета Безопасности РФ, координировал проект «Я в России» со стороны партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе партии в интервью «РБК».
7 сентября стало известно, что на базе госуслуг запущен портал «Я в России» для жителей присоединенных регионов. Его основная задача — помочь определиться с порядком получения тех или иных услуг. На портале сейчас есть 16 услуг и 32 так называемые жизненные ситуации. До конца года будет открыто ее 14 онлайн-услуг, 30 муниципальных услуг и 20 «жизненных ситуаций».

«Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала «Я в России» для жителей новых субъектов Федерации, который был инициирован решением генерального совета «Единой России» в мае этого года», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе партии.

Сын бывшего российского лидера также принял участие в совещании 7 сентября. 

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Медведев: Уровень электронных услуг в России выше, чем в большинстве стран мира

 
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#единая россия
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Энергокомплекс Серебряных Прудов готов к отопительному сезону на 90%
07 сентября 2023, 15:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Готовность энергокомплекса городского округа Серебряные Пруды составляет 90%. Об этом стало известно на совещании в Минэнерго Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства
В совещании участвовали представители администрации округа, «Россетей – Московский регион» и Мособлгаза. Обсуждали готовность объектов топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства к предстоящим холодам.

Готовность округа к отопительному сезону оценивают по семи параметрам: котельные, тепловые пункты и сети теплоснабжения, жилищный фонд, электросети и подстанции, водоснабжение и водоотведение, газопроводы и наличие запасов топлива. 

Подготовка к отопительному сезону в регионе должна завершиться до 15 сентября.
 
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 Воробьёв заявил, что тема модернизации и капремонта теплосетей остаётся приоритетной. 

В модернизацию ЖКХ Подмосковья по президентской программе инвестируют 320 млрд рублей
 

 

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#зима
#минэнерго мо
#серебряные пруды
#подмосковье
#московская область
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В Думу внесли проект об оценке качества работы чиновников на «Госуслугах»
07 сентября 2023, 15:13

Фото: iStock/Oleksii Didok

В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий гражданам России ежегодно оценивать работу чиновников на портале «Госуслуги», об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».
«Владислав Даванков (первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди») внёс законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале «Госуслуги», - говорится в сообщении. 

Чиновников, которые дважды получили от народа отрицательную оценку, предлагают отстранять от власти. 

По словам Даванкова, эта мера поспособствует получению обратной связи от граждан России, и отменит потребность в проведении «лишних» выборов. 

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства. Согласно новым поправкам, к мелкому хулиганству предлагается отнести появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.

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#выборы
#госуслуги
#законопроект
#чиновники
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Пентагон направит Украине снаряды с обедненным ураном: что ждет россиян
07 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/Jumbo2010

В США официально заявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. В Пентагоне подтвердили, что снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый транш военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов. Какими последствиями их применение обернется для россиян, читайте в материале «Радио 1».

Снаряды с обедненным ураном – что это


Обедненным ураном называют токсичный тяжелый металл, который имеет характеристики, схожие с ураном, однако, он на 60% менее токсичен и радиоактивен. Несмотря на его меньшую токсичность, он остается опасным металлом. При разрушении обедненный уран разлагается на мелкие частицы, которые попадают в воду, накапливается в почве и в организме, провоцируя отравления и патологии у людей, животных и растений. Примечательно то, что период полураспада изотопа равен возрасту Земли — 4,5 млрд лет.
В Белом доме рассказали о радиоактивной угрозе снарядов с ураном
В Белом доме рассказали о радиоактивной угрозе снарядов с ураном

Чем опасны снаряды с обедненным ураном


На этот счет высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что про его особую опасность для всех живых организмов сообщалось неоднократно. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Дипломат напомнила о росте онкологических заболеваний в тех регионах, где ранее применялись боеприпасы с обедненным ураном. Захарова привела ужасающую статистику смертей итальянских военнослужащих во время агрессии против Югославии стран блока НАТО.

Кроме того, о последствиях применения снарядов с обедненным ураном напомнили в Посольстве РФ в США. Дипмиссия прокомментировала решение Пентагона о поставке опасного вида вооружения Украине и заявила, что Вашингтон готов поставить крест на целых поколениях и речь уже идет не только о военных действиях «до последнего украинца». Достаточно разрыва одного снаряда с ураном, чтобы вызвать серьезные заболевания, в том числе, раковые опухоли.

Разрешено ли в мире использование боеприпасов с обедненным ураном


Несмотря на то, что в список боеприпасов, запрещенных Женевской конвенцией, снаряды с обедненным ураном не входят, страны понимают серьезные последствия их применения и не прибегают к их использованию при ведении боевых действий. Однако, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обедненным ураном, которые США направят Украине не представляют серьезной опасности и чрезмерной радиоактивной угрозы. ООН обеспокоена подобными заявлениями Вашингтона и выступает против использования урана «в любой точке мира». О том, как в Кремле отреагировали на заявление Вашингтона, выяснила редакция «Радио 1».

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#сша
#боеприпасы
#заболевания
#поставки
#нато
#вооружения
#снаряд
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В Подмосковье снесли многоквартирный жилой дом, признанный аварийным
07 сентября 2023, 15:12

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В городском округе Электросталь в рамках работы по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов был ликвидирован многоквартирный жилой дом на улице Горького.

Жилой дом В Электростали 1932 года постройки, поэтому решением администрации городского округа Электросталь он был признан аварийным, подлежащим расселению и сносу.

На данный момент специалисты завершили работы по сносу объекта и даже завершили работы по уборке территории от строительного мусора.


На территории округа расположено 40 объектов незавершенного строительства, из них 11 самовольно возведенных. Специалисты провели работы по сносу в отношении более 50% объектов.

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#жилой дом
#специалисты
#жк
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Путин поручил применять модуль «Системы ИИ» в высшем образовании с 2024 года
07 сентября 2023, 14:40

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил с 2024 года поэтапно применять модуль «Системы искусственного интеллекта» в высшем образовании и программах повышения квалификации. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте Кремля.

Напомним, специалисты Международной организации труда сообщили, что Генеративный искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь может лишить рабочих мест людей, которые заняты офисной работой. Эксперты МОТ отмечают, что в других профессиональных категориях, особенно среди руководителей и технических специалистов, только небольшая часть задач может выполняться с помощью ИИ.

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#путин
#рф
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Путин поручил мониторить эффективность расходов на научные исследования ИИ
07 сентября 2023, 14:30

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что доклад должен быть представлен до 15 ноября этого года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РАН Геннадий Красников.

Напомним, ранее специалисты Международной организации труда сообщили, что Генеративный искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь может лишить рабочих мест людей, которые заняты офисной работой. ИИ может полностью выполнять 25% задач, обычно решаемых офисными работниками. Более 50% таких задач могут быть решены с помощью нейросетей частично. 

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#министр
#профессии
#искусственный интеллект
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Достижения.рф