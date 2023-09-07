В Китае латте со вкусом водки «Маотай» приобрел бешеную популярность

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Сама по себе «Маотай» достаточно крепкая. Процент алкоголя в ней составляет 53. Однако, в латте водка входят вперемешку с молоком, и, в результате, содержание алкоголя в напитке составляет всего 0,5 процентов.
Компания не была готова к такому ажиотажу на горячительный кофе, потому, уже 7 сентября на Luckin Coffee объявила о недостатке ингредиентов.
Отмечается, что в некоторых точках кофе с водкой можно все же еще остался.
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