В Китае не хватает людей, чтобы заполнить пустые квартиры

Фото: istockphoto/chuyu
Всё население КНР в 1,4 млрд человек недостаточно, чтобы заполнить все пустые квартиры в стране.
Агентство Reuters, ссылаясь на бывшего замглавы статистического ведомства Китая Хэ Кэна, пишет, что в Китае возник кризис на рынке недвижимости.
С его словам, данная оценка завышена, но и 1,4 млрд китайцев вряд ли заполнят все пустующие квартиры. Китайский рынок недвижимости в состоянии кризиса с 2021 года. С момента банкротства застройщика Evergrande. На август площадь непроданного жилья в КНР достигла 648 млн кв. м.
Критика экс-чиновника противоречит официальным заявлениям властей о стабильности китайской экономики.
Читайте также:
В США поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти
Россия предложила Бразилии провести двусторонний форум впервые с 2015 года
В Минэнерго объяснили причину роста тарифов на газ и электроэнергию
«Сколько сейчас пустых домов? Эксперты приводят разные цифры, самые радикальные говорят о количестве жилья на 3 млрд человек», —заявил Хэ Кэн на форуме в Дунгуане.
Критика экс-чиновника противоречит официальным заявлениям властей о стабильности китайской экономики.
Читайте также:
В США поймали 4-метрового аллигатора с человеческими останками в пасти
Россия предложила Бразилии провести двусторонний форум впервые с 2015 года
В Минэнерго объяснили причину роста тарифов на газ и электроэнергию
Мария Фирсова