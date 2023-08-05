В Китае рассказали о деталях полёта на Южный полюс Луны

Фото: iStock/mikiell
В Китае рассказали, как будет происходить поиск воды на Южном полюсе Луны в рамках миссии Chang’e 7. Об этом сообщает издание NSF.
Аппарат китайской миссии Chang’e 7 направится на освящаемую Солнцем часть Луны. Там ровер покинет спускаемый аппарат и отправится в катер, который постоянно находится в тени. Он возьмёт пробы грунта и поместит их в специальную печь, которая покажет, если ли там вода.
Запуск планируется на 2026 год.
Ранее сообщалось, что 11 августа 2023 года с космодрома Восточный произойдёт запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25». Это будет первое в истории исследование Южного полюса спутника Земли. Последний раз российская станция «Луна-24» была запущена в 1976 году и доставила на Землю около 170 граммов лунного грунта.
Читайте также:
Межпланетная станция «Луна-25» впервые отправится на Южный полюс Луны в поисках воды
Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе
Космонавт Рязанский заявил о готовности человечества к полёту на Марс
Запуск планируется на 2026 год.
Читайте также:
Межпланетная станция «Луна-25» впервые отправится на Южный полюс Луны в поисках воды
Эксперт рассказал, когда Китай сравняется с США в космосе
Космонавт Рязанский заявил о готовности человечества к полёту на Марс
Анастасия Чинкова