В Китае запущен самый быстрый интернет в мире

Фото: istockphoto/spainter_vfx
В Китае запустили самый быстрый интернет в мире. Его скорость передачи данных оценивается в 1,2 терабита в секунду.
Об этом сообщила South China Morning Post (SCMP) Данный показатель рекордный. Он равняется передаче 150 фильмов в формате HD за одну секунду.
Уточняется, что к Сети он был подключен в июле, а в эксплуатацию введён после испытаний.
Ранее телекритик Александр Мельман заявил, что телевидение вопреки растущей популярности интернета не исчезнет.
Он объяснил, что у телевидения есть своя аудитория, которая приоритетным считает именно его из-за привычек и традиций. Причём такая тенденция характерна как для России, так и для западных стран, в частности, США, где телеканалы также пользуются большим спросом у людей и сегодня.
Читайте также:
Телекритик Мельман: Телевидение не исчезнет из-за интернета
В Голливуде актеры и киностудии пришли к соглашению, чтобы завершить забастовки
Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино
«Кабель длиной более трех тысяч км соединил Пекин, Ухань и Гуанчжоу», - пишет SCMP.
Ранее телекритик Александр Мельман заявил, что телевидение вопреки растущей популярности интернета не исчезнет.
Он объяснил, что у телевидения есть своя аудитория, которая приоритетным считает именно его из-за привычек и традиций. Причём такая тенденция характерна как для России, так и для западных стран, в частности, США, где телеканалы также пользуются большим спросом у людей и сегодня.
Читайте также:
Телекритик Мельман: Телевидение не исчезнет из-за интернета
В Голливуде актеры и киностудии пришли к соглашению, чтобы завершить забастовки
Сценарист Герасимова заявила о запросе сильных персонажей в современном кино
Мария Фирсова