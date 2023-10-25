В Китае женщина сделала ДНК-тест и разрушила отношения своей дочери

Фото: istockphoto/Panupong Piewkleng
Китаянка случайно разрушила отношения приёмной дочери, уговорив её возлюбленного сделать ДНК-тест.
The Thaiger пишет, что 45-летняя женщина из города Нанкин одна воспитывала приёмную дочь Мин. Супруг китаянки давно умер, а сын пропал без вести много лет назад.
Однажды приёмная дочь решила познакомить женщину со своим возлюбленным. Она сказала, что тот очень напоминает её мужа. Так у китаянки появилась надежда на то, что нашелся пропавший сын. Она сделала ДНК-тест.
Результаты анализа показали, что парень приемной дочери действительно сын женщины. Семья была в шоке. Женщина была счастлива узнать, что сын жив, а дочь не знала, что она приёмная. Женщина объяснила дочери, что между ними нет кровного родства. Но девушка всё же решила расстаться с парнем.
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Однажды приёмная дочь решила познакомить женщину со своим возлюбленным. Она сказала, что тот очень напоминает её мужа. Так у китаянки появилась надежда на то, что нашелся пропавший сын. Она сделала ДНК-тест.
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Мария Фирсова