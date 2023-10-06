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В Клину пройдёт акция помощи бездомным животным

06 октября 2023, 12:31
Фото: istockphoto.com/Arina_Bogachyova

Фото: istockphoto.com/Arina_Bogachyova

В подмосковном Клину состоится акция помощи бездомным животным «Лучший друг». Об этом сообщили в пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что акция будет проходить с 9 по 12 октября. Как передают «Вести Подмосковья» ко Всемирному дню защиты животных 4 октября. Желающие смогут помочь нуждающимся животным кормом, лекарствами, аксессуарами и игрушками.

Ранее в интернете распространился видеоролик, на котором отец с сыном спасают оленя, упавшего в воду после, вероятно, попытки спуститься к водоёму для того, чтобы попить. Как передают «Дни.ру», животное за рога вытянули из воды.


А работники Мособлпожспаса вызволили котёнка, который не мог выбраться из заброшенного сарая на территории садоводческого товарищества в Солнечногорском городском округе Подмосковья.

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#животное
#акция
#помощь
#благотворительность
#общество
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Российские медики жалуются на низкие зарплаты
06 октября 2023, 12:29

Фото: iStock/humonia

Российские медики в массовом порядке столкнулись с проблемой.
РЕН ТВ пишет, что зарплату медики получают вовремя, только меньше, чем рассчитывали. За последний год в нескольких российских регионах выплаты сократились почти в 2 раза. Издание рассказывает историю Ольги Шутовой, которая 23 года спасала жизни пациентов, а теперь вынуждена продавать им табак и алкоголь. Вместе с десятью коллегами фельдшер подала заявление на увольнение, когда подстанцию скорой помощи Глазова присоединили к Ижевску. Зарплата упала на 10 тысяч. Таким образом медики стали получать в 2 раза меньше, чем кассиры в алкомагазинах.
 
Местный Минздрав ответил, что за 4 месяца со скорой уволились 12 сотрудников. Но при этом данные о снижении зарплаты чиновники назвали не соответствующей действительности. По их словам, недовольным фельдшерам платили почти 50 тысяч. На снижение зарплат жалуются и медики из других регионов.  
 
«По факту, деньги, которые мы получаем, – нищенские, это прям слезки. Нас просто заваливают дисциплинарными взысканиями. У меня было дисциплинарное взыскание, которое я оспаривала в судебном порядке», –рассказывает фельдшер выездной бригады ССМП Владимира Елена Малышева.
Зарплата медиков складывается из трех частей. К окладу добавляют компенсационные выплаты: доплата за стаж, квалификацию и особые условия труда. Стимулирующие выплаты выплачивают по решению руководителя. Но дело в том, что на стимулирующие и приходится большая часть зарплаты.
 
Новую систему оплаты труда, где размер оклада должен стать основой частью заработной платы, начали разрабатывать в 2019 году. Внедрить планировалось в 2021 году, но планы изменила пандемия. Сейчас внедрение системы перенесено на 2025 год. Эксперимент пройдёт в 7 регионах. Таким образом оценят эффективность новой методики.

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#врачи
#медицина
#зарплата
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X5 Group начнет тестировать работу магазинов малого формата
06 октября 2023, 12:17

Фото: istock / monticelllo

Ведущая продуктовая розничная компания России X5 Group в скором времени начнет тестировании работы маленьких магазинов площадью от 90 до 150 кв. м с самым популярным ассортиментом их магазинов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на проведение ежегодной конференции X5 Dialog и слова директора по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов. Новые магазины будут называться «Около».

«Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом. У нас есть небольшое подразделение X5 для бизнеса, где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект», - сообщил Салахутдинов.
Данный сегмент оценивается в 1,5-2 триллиона рублей, отметил директор.

X5 Group — крупнейшая российская розничная торговая компания, управляющая продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы составлет 13,2 % на момент 2022 года. На конец июня 2023 года компания владела 22,7 тыс. магазинами.

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#проект
#магазины
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Нобелевскую премию мира присудили за защиту прав женщин
Нобелевскую премию мира 2023 года присудили иранской правозащитнице Мохаммади
06 октября 2023, 12:11

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргиз Мохаммади. Об этом объявил Норвежский нобелевский комитет.
Сообщается, что премия будет вручена за борьбу против угнетения женщин, а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех». В этом году норвежский нобелевский комитет решил посвятить премию многочисленным иранцам, которые на протяжении 2022 года протестовали в Иране против ущемления прав женщин под лозунгом «Женщина – Жизнь – Свобода».

В этом году  размер премии составляет порядка одиннадцати миллионов шведских крон, что немного меньше миллиона долларов.

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#премия
#женщина
#жизнь
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В России новые квартиры рекордно уменьшились
06 октября 2023, 11:35

Фото: istockphoto/Davizro

За последние 5 лет средняя площадь квартир в новых домах в крупных городах РФ рекордно сократилась: на 7-18%.
«Известия» пишут, что это случилось из-за роста цен на недвижимость.
 
В Москве показатель снизился на 23,4%, а за последний год метраж уменьшился на 6-7 кв. метров. В Санкт-Петербурге за 2022 год средняя площадь жилья сократилась на 10%, а в Ленинградской области — на 15%.
 
Тренд сформировался на фоне падения реальных доходов россиян и подорожания недвижимости. Покупатели пытаются снизить бюджет покупки, а застройщики строят жильё меньше по размеру, размещая больше квартир на этаже.
 
Площадь квартир сокращается за счет того, что строители переходят к более эргономичным планировкам евроформата —нет нефункциональных коридоров и комнат неправильной формы. Также уменьшают метраж за счет объединения жилой комнаты с кухней.

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#квартира
#жильё
#строительство
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Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси
Минтранс: в большинстве регионов цены на такси не изменились
06 октября 2023, 11:26

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Минтранс опроверг информацию о кратном росте цен на такси в России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В ведомстве отметили, что в большинстве регионов РФ цены остались прежними. Сообщается, что в некоторых субъектах наблюдался рост от одного до пяти процентов, что является результатом начала учебного года и возвращением людей из отпусков.

В Минтранс отметили, что в конкретных регионах, к примеру, в Приморском крае средний тариф на поездку снизился на семь процентов. Представители ведомства добавили, что «аномальные показатели» — это следствие искусственного ажиотажа или других факторов.

Напомним, ранее замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что рост цен на услуги такси в отдельных регионах России достигает 44%.

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#такси
#цены
#правила
#рост
#рф
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В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете на приближение
06 октября 2023, 11:04

Фото: iStock/seb_ra

Депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева подготовили проект закона о запрете на приближение.
Законопроект внесён в нижнюю палату российского парламента, пишет МК.
 
Депутаты внесли предложение добавить в Гражданский кодекс РФ новую статью 14.1 («Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином»).
 
В данный момент суд может запретить преследователю совершать звонки, отправлять письма в электронном или бумажном формате, но ограничить приближаться или разговаривать вживую не может. Пока уголовной ответственности за преследование кого-либо нет.
 
Депутаты Госдумы планируют исправить это с целью защиты граждан. Многих трагедий можно было бы избежать, если бы предложенный закон приняли, считает Сардана Авксентьева.

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#госдума
#новости
#депутаты
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В МосОблЕИРЦ рассказали, как будет начисляться оплата за отопление
06 октября 2023, 10:54

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье начался отопительный сезон. По правилам он начинается когда среднесуточная температура не превышает плюс 8 градусов в течение 5 дней.
Если дом не оборудован приборами учета, то плата за отопление начисляется с учетом норматива одним из двух способов: в течение года и отопительного периода . В случае если доме есть эти приборы, плата рассчитывается исходя из фактического объема потребления. 

Первый способ подразумевает собой расчет среднемесячного объема потребления по показаниям приборов за прошлый год. То есть, в первый квартал каждого года управляющие компании снимают показания общедомовых приборов и сравнивают их с теми, за которые была начислена плата. В случае если, если показания расходятся, то составляется перерасчет услуг.

Во втором случае житель платит по показаниям приборов учета только в период отопительного сезона. Сумма начислений при таком использовании может меняться каждый месяц, исходя из фактического потребления, которое зависит от температуры на улице.

Стоит отметить, что для тех , кто оплачивает услугу в отопительный период в октябре в платежах появится строка «Отопление».
Кроме этого, по вопросам о качестве отопления можно обращаться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, которая указана в верхней части платежных документов.

Также, подробнее о начислении платы за отопление можно узнать в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Умная платежка» и портале «Твой Домовой».



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#отопление
#плата
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#платежка
#умная платёжка
#подмосковье
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Жена Николая Дроздова прокомментировала информацию о раке у телеведущего
Супруга Николая Дроздова Татьяна опровергла информацию о раке у телеведущего
06 октября 2023, 10:38

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Супруга известного телеведущего Николая Дроздова Татьяна сообщила, что ее супруг здоров и в данный момент находится дома. Об этом сообщает NEWS.ru.
Татьяна Дроздова также опровергла информацию о госпитализации Дроздова со злокачественной опухолью.

«Собираемся на отдых. Что такое, я не знаю», — приводит слова Дроздовой NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что у знаменитого российского телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова обнаружили рак. Во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. Последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли.

Напомним, в июле Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. В организме телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов, которые повлекли за собой застойные процессы.

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Друг Николая Дроздова опроверг новость о раке у телеведущего

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#семья
#жалобы
#отдых
#опухоль
#рак
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Друг Николая Дроздова опроверг новость о раке у телеведущего
06 октября 2023, 10:32

Фото: iStock/humonia

Друг Николая Дроздова опровергает новость об обнаружении рака у Дроздова.
РИА Новости пишет, что по словам друга семьи телеведущего Дунаева, Николай Дроздов хорошо себя чувствует, и у него нет рака.
 
Телеведущий находится дома.

Ранее сообщалось, что у знаменитого российского телеведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова обнаружили рак. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Об этом сообщал телеграм-канал SHOT.

Сообщалось, что во время обследования у Дроздова выявили злокачественную опухоль. По информации SHOT, последнее время у 86-летнего телеведущего были жалобы на постоянные боли. Согласно результатам диагностики и биопсии, у Дроздова есть злокачественная опухоль предстательной железы. Отмечается, что врачи планируют назначить телеведущему курс химиотерапии, однако ситуация осложнена гипертонической болезнью сердца.

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#рак
#онкология
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