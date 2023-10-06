В Клину пройдёт акция помощи бездомным животным

Фото: istockphoto.com/Arina_Bogachyova
В подмосковном Клину состоится акция помощи бездомным животным «Лучший друг». Об этом сообщили в пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что акция будет проходить с 9 по 12 октября. Как передают «Вести Подмосковья» ко Всемирному дню защиты животных 4 октября. Желающие смогут помочь нуждающимся животным кормом, лекарствами, аксессуарами и игрушками.
Ранее в интернете распространился видеоролик, на котором отец с сыном спасают оленя, упавшего в воду после, вероятно, попытки спуститься к водоёму для того, чтобы попить. Как передают «Дни.ру», животное за рога вытянули из воды.
А работники Мособлпожспаса вызволили котёнка, который не мог выбраться из заброшенного сарая на территории садоводческого товарищества в Солнечногорском городском округе Подмосковья.
Читайте также:
Пассажиры ЦППК стали на 25% чаще путешествовать с животными
В Великобритании брошенный питон заполз в дом и напугал женщину
Подмосковные спасатели освободили запертого в заброшенном сарае котёнка
Ранее в интернете распространился видеоролик, на котором отец с сыном спасают оленя, упавшего в воду после, вероятно, попытки спуститься к водоёму для того, чтобы попить. Как передают «Дни.ру», животное за рога вытянули из воды.
Читайте также:
Пассажиры ЦППК стали на 25% чаще путешествовать с животными
В Великобритании брошенный питон заполз в дом и напугал женщину
Подмосковные спасатели освободили запертого в заброшенном сарае котёнка
Мелисса Тимофеева