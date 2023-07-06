В КоАП внесут штраф за пропаганду жестокого обращения с животными

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Комитет Государственной Думы России по экологическим вопросам, природным ресурсам и охране окружающей среды предложил законодательную инициативу, предусматривающую введение штрафов до 100 тысяч рублей за распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными.
Как сообщает газета «Известия», в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) может быть включена новая статья «Распространение материалов, содержащих призывы к жестокому обращению с животными». Это наказание будет применяться к тем, кто публикует контент с демонстрацией насилия в отношении домашних животных.
Первый заместитель председателя вышеуказанного комитета Госдумы и координатор федерального проекта «Единая Россия» «Защита животного мира» Владимир Бурматов подчеркнул важность этого законопроекта, указав на то, что в настоящее время нет эффективных мер по пресечению такой пропаганды.
Инициатива получила поддержку в Госдуме, а также одобрение от защитников прав животных. Они отмечают, что в сети увеличивается количество видео с жестоким обращением с животными, и высказываются за блокировку таких материалов. Согласно статистике МВД, в 2022 году было зарегистрировано 709 случаев жестокого обращения с животными, но только 76 лиц были привлечены к ответственности.
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Первый заместитель председателя вышеуказанного комитета Госдумы и координатор федерального проекта «Единая Россия» «Защита животного мира» Владимир Бурматов подчеркнул важность этого законопроекта, указав на то, что в настоящее время нет эффективных мер по пресечению такой пропаганды.
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Артем Кузьмин