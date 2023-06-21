В колледжах и техникумах Подмосковья стартовала приемная кампания

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Приемная компания началась в 40 профессиональных образовательных организациях, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Заявление на поступление по программам среднего профессионального образования можно подать в электронной форме на региональном портале госуслуг.
Заявление на программы среднего профессионального образования подается в электронной форме через региональный портал госуслуг, там же можно отследить статус рассмотрения заявки.
Ведомство сообщает, что приказы о зачислении будут опубликованы после 15 августа.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
Ранее сообщалось, что стали известны приоритетные сферы поступления для выпускников.