В Коломенском колледже прошло открытие мемориальной доски погибшим в ходе СВО

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В церемонии открытия поучаствовали родители и близкие родственники погибших военнослужащих, сослуживцы, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Также, в церемонии принял участие представитель администрации городского округа Коломна Сергей Барабанов, который от лица администрации выразил поддержку и сказал слова благодарности родным и близким героев.
В музее Коломенского аграрного колледжа открыли Парты Героев — Сергея Оленёва и Виталия Киселёва.
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