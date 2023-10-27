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В Коломне обустроили контейнерную площадку

27 октября 2023, 16:12
Фото: Марина Анисимова

Фото: Марина Анисимова

В посёлке Радужный городского округа Коломна обустроили контейнерную площадку. Об этом сообщило ГАУ АИС «Подмосковье».

Площадка была обустроена по просьбе жителей поселка. Обращение было размещено на сайте «Добродел».

Площадка была обустроена по просьбе жителей поселка. Обращение было размещено на сайте «Добродел».


На месте провели ремонтные работы по восстановлению ограждения отсека для крупногабаритных отходов и сделали отсек ворота без замка, чтобы избежать сброса несанкционированных отходов.

«Обычно бывает здесь мебель, крупногабаритный разный мусор, мелочь.Но, как видите, сейчас чисто, всё вывезли, поэтому службы коммунальные отрабатывают нормально», - поделился местный житель Егор Осипов.

Стоит отметить, что до ремонта баки постоянно были переполненные и мусор оставляли в непредназначенных для этого местах неподалеку от мусорной площадки.


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#коломна
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Умер экс-главред российской версии журнала Playboy Владислав Ковалевский
27 октября 2023, 19:41

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 47 году жизни умер журналист, редактор российской версии журнала Playboy Владислав Ковалевский. Об этом сообщил его коллега, журналист газеты «Московский комсомолец» Илья Легостаев в беседе с ТАСС.
Он отметил, что не может разглашать подробности смерти Ковалевского. Однако заявил, что предполагаемой причиной смерти стала затяжная болезнь – журналист болел панкреатитом. 

Уточняется, что Ковалевского не стало 26 октября.

Владислав Ковалевский работал в «Московском комсомольце», еженедельнике «МК-Бульвар», затем стал заместителем главного редактора журнала, а позднее и главным редактором. С 2014 по 2015 годы он руководил российской версией журнала Playboy.

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#болезнь
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Экс-премьер Британии Борис Джонсон решил стать телеведущим
Экс-премьер Британии Борис Джонсон в следующем году станет телеведущим
27 октября 2023, 19:00

Фото: iStock/MicrovOne

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в следующем году станет телеведущим и обозревателем авторской политической передачи на канале GB News.
Телеканал отмечает, что Джонсон представит свою авторскую программу, в которой выступит ведущим. Он будет рассказывать о политике Великобритании. В частности, возьмёт на себя освещение выборов в Великобритании. Но, помимо этого, расскажет и про предстоящие в следующем году президентские выборы в США. 

Напомним, что Борис Джонсон уже пытался устроиться на работу в СМИ после ухода из политики. Однако стало известно об очередном нарушении кодекса министров, из-за которого его не приняли в Daily Mail. До этого он незаконно работал в газете Telegraph. 

Уточняется, что британские политики в течение двух лет после ухода с должности должны получать разрешение Консультативного комитета по деловым назначениям для того, что занять новую должность. Джонсон уведомил комитет о переходе на новую должность за полчаса до публичного объявления.

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МО: Новым главнокомандующим ВКС РФ стал генерал-полковник Виктор Афзалов
27 октября 2023, 18:55

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России стал генерал-полковник Виктор Афзалов, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами», - сообщается на официальном сайте оборонного ведомства. 

Генерал начал свою карьеру в Вооруженных силах ещё в 1989 году. С 2018 по 2023 год он занимал должность первого заместителя главкома ВКС России, и оставался на это позиции вплоть до повышения до главнокомандующего. 

Афзалов награжден орденами: «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени и многими медалями.

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Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Беляков заявил о нарушении прав медиков
27 октября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков заявил, что в последнее время участились случаи нападений на врачей, в частности, медиков скорой помощи, а также отметил наплевательское отношение и нарушение прав медперсонала.
«Скорая помощь сегодня стала местом, куда можно вылить все нечистоты, которые накопились у населения. Как будто скорая помощь – это бесплатная обслуга, а не спасители и герои. Медик сегодня бесправен полностью. Если медик в ответ на оскорбление или применение силы попытается уйти с места события, его обвинят в неоказании помощи, и снова он будет виноват», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляков.

Он добавил, что из-за того, что скорая выполняет не совсем свойственные ей функции, она просто физически не всегда успевает приезжать на вызов к тем, кто действительно нуждается в помощи.

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Политолог Гурьянова: Уехавшие из РФ и желающие смерти русским солдатам — Иуды
27 октября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/ClaudineVM

Политолог Аксинья Гурьянова заявила, что покинувшие Россию из-за спецоперации на Украине граждане, поливающие за границей российских солдат и граждан, являются Иудами, которые не найдут себе пристанища на чужой земле.
«Было понятно, что уехавшие из России с начала СВО, вынуждены будут однажды встать перед выбором: вернуться обратно или начать «мыть туалеты» на Западе. Это относится не только к обычным рядовым гражданам, но и к иноагентам, которые на протяжении последнего года ради гражданства другой страны готовы были желать смерти нашим русским солдатам на фронте. Эти люди Иуды, а к Иудам везде будут относиться одинаково», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.

Она также предложила лишать таких граждан социальных льгот, которые могут по-прежнему за ними оставаться. По её мнению, можно внести соответствующие поправки в российское законодательство.

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Глава Одинцовского округа Иванов проверил качество школьных обедов
27 октября 2023, 18:19

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского округа/Петр Горохов

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил Саввинскую школу. Там он вместе с учениками проверил качество школьных обедов, предоставляемых комбинатом «Доброе кафе».
Это муниципальное учреждение общественного питания снабжает завтраками и обедами учащихся общеобразовательных школ в 65 филиалах на территории Одинцовского городского округа. К 1 сентября нынешнего года пищеблок Саввинской школы был доукомплектован новым пароконвектоматом, посудомоечной машиной, холодильником и морозильным ларем. В школе работает штат профессиональных поваров, периодически проходящих занятия по повышению квалификации.



Андрей Иванов вместе с учениками продегустировал новое меню, которое «Доброе кафе» будет предлагать в нынешнем учебном году. Ребята сами ставили оценки блюдам по пятибалльной системе. Пожарские котлеты, паста с соусом «Болоньезе» и сырники получили твердые «пятерки». Глава администрации округа отметил, что пища не только здоровая и питательная, но и вкусная.

Бренд-шеф муниципального автономного учреждения «Доброе кафе» Руслан Муталиев рассказал, что в ближайших планах кулинаров введение в рацион школьников новых овощных салатов, овощного рагу, шоколадного напитка, а также киви и мандаринов, чтобы ребята получали достаточно витаминов.



Андрей Иванов в завершение встречи пообщался с учениками 11-х классов и пожелал им успехов в учебе и при сдаче Единого государственного экзамена.

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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил завод «Виола» в Ершово
27 октября 2023, 18:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил молочный завод «Виола» в Ершово. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Одинцово.
В рамках визита на завод по производству молочной продукции «Виола» Иванов осмотрел производственные мощности завода, посетил лабораторию, различные цехи и складские помещения. 

 «Сегодня вместе с руководителем филиала и исполняющим обязанности генерального директора ООО «Виола» осмотрели производство. Несколько лет назад мы открывали здесь новую линию. Очень приятно, что, не смотря на все события и смену акционера, предприятие развивается. Сразу видно, что сохранена культура производства. Все то, что в свое время нам помогли создать финские партнеры, сейчас остается на высоком уровне качества, с точки зрения технологий и отношения к работе», – отметил Андрей Иванов.

13 октября завод в Ершово завершил очередной этап инвестиционного проекта, а также запустил обновлённую линию по производству плавленных сыров в «ваннах». 

Отмечается, что проекты позволили предприятию нарастить максимальную производственную мощность в 23 тысячи тонн в год (предыдущий показатель составлял 15 тысяч тонн ежегодно). 

По завершении осмотра помещений предприятия Андрей Иванов провёл совещание, на котором были рассмотрены проблемы, которые требуют скорейшего решения. Так, к ним относится работа с молодыми профессионалами и студентами училищ, предоставление льгот, поддержка инвесторов, а также вопросы импортозамещения. 

«Виола» – российский производитель плавленных сыров и иной молочной продукции с финскими корнями. С 2022 года принадлежит мясопромышленной компании «Велком».

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Глава Росморречфлота Джиоев попал в больницу с сердечным приступом
27 октября 2023, 18:03

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Глава Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлот) Захарий Джиоев госпитализирован после сердечного приступа. В настоящее время медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.
По сообщению телеграм-канала Mash, у 46-летнего Джиоева была диагностирована полиорганная недостаточность и сердечная тахикардия. Кроме того, у него было обнаружено внутрибрюшное кровотечение. Сейчас пациент находится в реанимационном отделении больницы под пристальным контролем врачей.

Росморречфлот отвечает за навигацию судов в акваториях российских портов, по трассам Северного морского пути, а также по внутренним водным артериям. Кроме того, в течение 2023 года агентство обеспечивало функционирование Керченской переправы, которая соединяет Крым и Краснодарский край.

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Минэкологии Подмосковья обнаружило загрязнение ручья в Ивантеевке
Минэкологии Подмосковья очищает ручей в Ивантеевке от нефтепродуктов
27 октября 2023, 18:00

Фото: министерство экологии и природопользования московской области

Минэкологии обнаружило нарушение экологического законодательства в подмосковном городе Ивантеевка. Об этом «Радио 1» сообщили пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
От жителей Ивантеевки начали поступать обращения с просьбой проверить состояние ручья, вытекающего из реки Уча. 

Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, инспекторы Минэкологии совместно с представителями Пушкинской городской прокуратуры, администрацией городского округа Пушкинский, сотрудниками УМВД, ГУ МЧС по региону провели проверку. В результате проведённых исследований выяснилось, что водоём загрязнён нефтепродуктами.

Ручей был перекрыт, чтобы загрязнённая вода не попала в реку Учу. Специалисты МКУ «Пушгорхоз» производят очистку воды с помощью сорбентов. 

Фирсов добавил, что будет проводиться дальнейшая проверка для выяснения причин загрязнения, а также осуществляться поиск виновных в загрязнении ручья. 

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