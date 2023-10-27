В Коломне обустроили контейнерную площадку

Фото: Марина Анисимова
Площадка была обустроена по просьбе жителей поселка. Обращение было размещено на сайте «Добродел».
Площадка была обустроена по просьбе жителей поселка. Обращение было размещено на сайте «Добродел».
«Обычно бывает здесь мебель, крупногабаритный разный мусор, мелочь.Но, как видите, сейчас чисто, всё вывезли, поэтому службы коммунальные отрабатывают нормально», - поделился местный житель Егор Осипов.
Стоит отметить, что до ремонта баки постоянно были переполненные и мусор оставляли в непредназначенных для этого местах неподалеку от мусорной площадки.
Читайте также:
В подмосковном Пушкинском проверили работу водопроводной насосной станции
РЖД тестируют инфракрасные обогреватели на московских железнодорожных станциях
В Подмосковье снизилось количество несчастных случаев на железных дорогах