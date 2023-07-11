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В Коломне по просьбе жителей открыли губернаторскую детскую площадку

11 июля 2023, 14:36

Фото: администрация г. о. Коломна

В Коломне открыли ещё одну детскую игровую площадку, созданную по губернаторской программе. Её установили во дворе домов №1, 10 и 11 по Малинскому шоссе, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
К запуску работы площадке приурочили детский праздник.
«Сегодня мы открыли 25-ю площадку, построенную в рамках губернаторской программы. Она большая, наполнена множеством элементов для ребят разных возрастов. Очень важно, что эта работа ведётся при непосредственном участии жителей. С помощью ежегодного голосования определяют места установки игровых площадок. В этом году в нашем округе семь таких адресов», – сказала замглавы администрации муниципалитета Людмила Мордовская.

Площадь игрового комплекса – 300 кв м. На нём уложено травмобезопасное покрытие, установлены разнообразные качели, горки, места для лазания, карусель и скалодром.

В ближайшее время подобные комплексы планируют открыть в посёлке Возрождение, селе Полурядинки, а также в самой Коломне на улице Октябрьской Революции, бульваре Лебедянского и в 1-м Юбилейном проезде.

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#Коломна
#детская площадка
#благоустройство
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
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Гид-проводник Остапенко объяснил задержку группы в Перми
11 июля 2023, 15:01

Фото: istockphoto.com/ArtEvent ET

Гид-проводник по Пермскому краю Александр Остапенко заявил, что сложности маршрута на реке Усьва, где пропали 22 туриста, среди которых 11 детей, были связаны с падением уровня воды в этой местности.
«Сейчас там жара, и очень сильно упал уровень воды. Я считаю, что причина задержки группы в том, что они не могли пройти этот маршрут из-за того, что нет воды. А связь там теряется из-за того, что там дикие места», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Остапенко.

До этого туристов с детьми, пропавших во время сплава по реке в Пермском крае, нашли живыми и здоровыми. В группе было более 20 туристов, включая 11 детей. Маршрут заплыва был протяженностью 175 км. Два дня назад, 9 июля, туристы должны были прибыть к месту назначения, однако, на связь не вышли, из-за чего, была начата поисковая операция.

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#туризм
#безопасность
#маршрут
#Пермский край
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В Подмосковье упростили получение техпаспорта на квартиру
11 июля 2023, 14:40

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В Московской области появилась возможность подать заявку на получение технического паспорта на квартиру на региональном портале госуслуг.

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщило о нововведении в сфере электронных услуг, которые можно получить на региональном портале госуслуг, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«В цифровой формат перешла еще одна услуга. Обратиться за ней стало проще, а подать заявление — удобнее. Понадобится доступ в интернет, подтвержденная учетная запись ЕСИА и всего два документа: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и документ, подтверждающий право на квартиру. Следить за ходом рассмотрения можно в режиме онлайн, а результат — технический паспорт поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней«, — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Технический паспорт квартиры - это разновидность технического паспорта помещения. Содержит информацию об адресе, планировке и площади, общие технические сведения о доме, данные о приборах учета. В документе указывается дата, по состоянию на которую были установлены вышеуказанные сведения.

Воспользоваться услугой получения технического парта на квартиру можно на сайте. 

Услуга платная, стоимость индивидуальная у каждого заявителя. Стоимость услуги зависит от адреса объекта и общей площади. 

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#госуслуги
#портал
#цифровой формат
#электронный формат
#техпаспорт
#Надежда Куртяник
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Володин предложил закупать отечественные автомобили для чиновников и депутатов Госдумы
11 июля 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать чиновников всех уровней пользоваться отечественными машинами.
По его словам, Минфин поддержал идею и готов закупать российские авто. Он пояснил, что инициатива обусловлена нежеланием отправлять деньги за покупку иностранных автомобилей недружественным странам. Он отметил, что средства могут быть использованы для поддержки Украины и поставок ей техники и оружия. Об этом Володин заявил на пленарном заседании с главой Минфина Антоном Силуановым.

Он также заявил, что выбор отечественных авто стал больше. И отметил, что несмотря на то, что комплектующие у авто из других стран, «Москвич» и Lada являются российскими марками. 

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#Володин
#депутаты
#отечественные авто
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В России сократились продажи надувных бассейнов
11 июля 2023, 14:18

Фото: istockphoto.com/psvrusso

За год в России упали продажи надувных бассейнов на 37%.
Аналогичная ситуация коснулась и надувных кругов, продажи которых за год сократились на 33%.

При этом, теперь средняя цена на надувной бассейн по России составляет 3 250 рублей, а на надувной круг — 800 рублей.

Однако не только продажи этих товары летнего отдыха упали в России. Как передаёт RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском», реализация шезлонгов сократилась на 21% в сравнении с прошлогодними показателями, на солнцезащитный крем – 3%.

А вот продажи купальников, плавок, шлёпанец и солнцезащитных очков, напротив, увеличились за год.

Отмечается, что для составления такой статистики было проанализировано 48 млрд кассовых чеков.

До этого сообщалось, что в июне в России наблюдался заметный рост покупок автомобильных товаров, включая автохимию, запасные части и специализированные инструменты. Наиболее значительное увеличение спроса было отмечено на автомобильные комплектующие, с ростом в этом сегменте на 190%. Самыми популярными товарами среди россиян были топливные фильтры, резиновые шланги, резиновые элементы для щеток стеклоочистителей и масляные фильтры.

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#бассейн
#отдых
#продажи
#Россия
#статистика
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Средняя стоимость ремонта квартиры повысится на 10-15%
11 июля 2023, 14:13

Фото: iStock/audioundwerbung

Подорожание стройматериалов приведёт к повышению средней себестоимости ремонта квартиры на 10-15% во второй половине этого года. Об этом сообщил глава консалтинговой группы Infoline Иван Федяков в интервью газете «Коммерсантъ».
Проблемы с поставками материалов из-за рубежа и низкими складскими запасами повлияли на резкое повышение цен на строительные материалы. Продукция российских производителей также выросла в цене, особенно, лакокрасочные материалы (подорожали на 49,2% за полгода). 

Средняя стоимость материалов для ремонта в настоящее время составляет 8,7 тыс. руб., что на 10,6% выше прошлогодних показателей.  

Кроме того, Федяков уточнил, что производители не успевают за быстрым вводом жилья.

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#ремонт
#стройматериалы
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В Подмосковье на кадастр поставлен 21 многоквартирный дом
11 июля 2023, 14:03

Фото: istockphoto / Grand Warszawski

За первый летний месяц на кадастровый учет поставили 21 жилой многоквартирный дом.

За июнь на кадастровый учет поставили 21 жилой дом в подмосковных муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В Московской области продолжают расти темпы строительства нового жилья. Государственный кадастровый учет в отношении многоквартирных жилых домов осуществляется Управлением Росреестра в кратчайшие сроки, что положительно влияет на инвестиционный климат региона», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников.

Постановка на кадастр жилых домов и таунхаусов определенно радостное событие для владельцев недвижимости в этих домах. Это означает, что владельцы смогут оформить регистрацию по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, совершать имущественные сделки и записать детей в школы и детские сады.

Лидерами, среди поставленных на кадастр домов стали: Ленинский (8 жилых домов) и Одинцовский городской округ (7 жилых домов). Остальные многоквартирные дома расположены в следующих муниципалитетах: Красногорск, Руза, Люберецы, Раменское, Дмитров.

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#кадастр
#кадастровый учет
#строительство
#МКД
#жилой дом
#многоквартирный дом
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Депутат Хамзаев предложил продавать алкоголь и табак на спецкассах
11 июля 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Kondor83

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой убрать алкогольную и табачную продукцию с общих касс предприятий розничной торговли и перенести её на отдельные специальные кассы, поскольку на общих кассах в магазинах подобны товары могут видеть несовершеннолетние.
«Предлагаю рассмотреть вопрос о возможных изменениях в федеральное законодательство путём введения новых ограничений в части реализации алкогольной и табачной продукции через общие кассы предприятий розничной торговли, переноса её в специализированные зоны, скрытые от глаз ребёнка, а также специализированные монотоварные кассы исключительно для торговли табачными и алкогольными изделиями», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Кроме того, Султан Хамзаев выступал с инициативой ввести уголовную ответственность для россиян за покупку и последующую передачу алкоголя несовершеннолетним.

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#алкоголь
#табак
#магазин
#Госдума
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В России предложили отправлять бездомных на принудительные работы
11 июля 2023, 13:48

Фото: iStock/Srdjanns74

Общественная палата и Совет по попечительству в соцсфере выступили с предложением отправлять бездомных россиян на принудительные работы. Об этом сообщается в письме, отправленном в Минтруд и Минздрав членами правительственного Совета Натальей Починой и Еленой Тополевой-Солдуновой.
Вместе с письмом они отправили проект «по выявлению и жизнеустройству лиц без определённого места жительства», разработанный минсоцразвития Подмосковья. Согласно документу, уведомлять о бездомных могут как правоохранительные органы, так и физические и юридические лица. О найденном человеке необходимо будет сообщить по телефону 112, после чего на место в течение 20 минут прибудут наряд полиции и машина скорой помощи. Бездомного увезут в отделение полиции для выяснения личности. Если мужчина не имеет судимостей и дееспособен, его отправят в «социально-трудовой дом», а женщины попадут в кризисные центры. 

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#законопроект
#Общественнаяпалата
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Раскольники захватили кафедральный собор в Белой Церкви под Киевом
11 июля 2023, 13:34

Фото: istock/krblokhin

Группа рейдеров из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) ворвались на территорию Преображенского кафедрального собора в Белой Церкви неподалеку от Киева. Двери храма активисты ПЦУ срезали болгаркой.
Рейдеры действовали под охраной полиции, сообщает ТАСС. Физически крепкие молодые люди заблокировали ворота и не допускали прихожан на территорию храма. Против тех, кто пытался им противостоять, агрессоры применяли силу и баллончики со слезоточивым газом. Один из захватчиков именовал себя протестантом.

Религиозный конфликт на Украине вспыхнул задолго до того, как был подписан официальный томос об автокефалии, и сейчас он только разгорается. Так, 9 июля активисты ПЦУ незаконно заняли храм Архистратига Михаила в Бородянке Киевской области. Рейдерские захваты храмов, принадлежащих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) происходят при попустительстве либо при прямом содействии полиции. Например, юриста УПЦ, который пытался протестовать против незаконного голосования по поводу передачи храма в ведение ПЦУ, силовики просто вывели из зала. 

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#упц
#пцу
#раскольники
#храм
#захват
#украина
#белая церковь
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