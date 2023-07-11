В Коломне по просьбе жителей открыли губернаторскую детскую площадку

Фото: администрация г. о. Коломна
«Сегодня мы открыли 25-ю площадку, построенную в рамках губернаторской программы. Она большая, наполнена множеством элементов для ребят разных возрастов. Очень важно, что эта работа ведётся при непосредственном участии жителей. С помощью ежегодного голосования определяют места установки игровых площадок. В этом году в нашем округе семь таких адресов», – сказала замглавы администрации муниципалитета Людмила Мордовская.
В ближайшее время подобные комплексы планируют открыть в посёлке Возрождение, селе Полурядинки, а также в самой Коломне на улице Октябрьской Революции, бульваре Лебедянского и в 1-м Юбилейном проезде.
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