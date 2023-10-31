Фото: istockphoto /Yury Karamanenko
В Коломне пройдет Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Российской Федерации.
Конкурс проводится министерством транспорта Российской Федерации с 1 по ноября.
В рамках конкурса водители покажут свои профессиональные навыки и и знания о вождении и правилах управления трамвая.
Конкурс направлен на популяризацию профессии водителя трамвая, а также повышение квалификации уже действующих водителей.
Кроме этого, награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в ДК «Коломна».
Стоит отметить, что для всех участников конкурса будет организована экскурсионная программа по достопримечательностям городского округа Коломна.
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В рамках конкурса водители покажут свои профессиональные навыки и и знания о вождении и правилах управления трамвая.
Кроме этого, награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в ДК «Коломна».
Стоит отметить, что для всех участников конкурса будет организована экскурсионная программа по достопримечательностям городского округа Коломна.
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Мира Полтева