В Коломну по обмену приехали китайские студенты

Фото: Минобразования МО
В Коломенский Государственный социально-гуманитарный университет по программе академического обмена приехали китайские студенты. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Пока 20 студентов Коломенского ГСГУ изучают китайский язык по программе обмена, в российский вуз прибыли семь ребят из Харбинского педагогического университета. Стажёры уже освоились, нашли себе друзей и попробовали коломенскую пастилу», – говорится в сообщении.Будущие китайские учителя приехали на три месяца. Для них подготовили специальную программу, чтобы в сжатые сроки подтянуть их знание русского языка, рассказать им об истории, культуре и науке России.
Иностранцы всё это время будут жить в общежитии вуза.
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Лора Луганская