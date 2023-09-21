В Коломну по обмену приехали китайские студенты

Президент России Владимир Путин заявил, что ребята, которые приняли участие в специальной военной операции, являются настоящими героями и для них необходимо обеспечить государственную поддержку по всем направлениям. Об этом он сообщил в рамках заседания Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».