Фото: Фотобанк Московской области
Проект о поэтапном повышении призывного возраста одобрен комитетом Госдумой
В комитете Госдумы одобрили проект о поэтапном повышении призывного возраста граждан России. Информация об этом появился на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что призывной возраст теперь начнётся с 21 года, а не 18. Верхний порог составит не 27, а 30 лет. Период повышения будет проходить до 2026 года.
Ранее сообщалось, что россияне, которые не проходили срочную службу, могут быть призваны на сборы после получения военно-учетной специальности.
Граждане, которые не проходили службу из-за несоответствия необходимой группы здоровья, не будут призваны на сборы. Генерал-лейтенант пояснил, что они проводятся для закрепления солдатами своих умений и навыков.
Отмечается, что призывной возраст теперь начнётся с 21 года, а не 18. Верхний порог составит не 27, а 30 лет. Период повышения будет проходить до 2026 года.
Граждане, которые не проходили службу из-за несоответствия необходимой группы здоровья, не будут призваны на сборы. Генерал-лейтенант пояснил, что они проводятся для закрепления солдатами своих умений и навыков.
Андрей Гаврилов