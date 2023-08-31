В Комлесхозе Подмосковья назвали топ-3 опасных для жизни грибов

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«Существуют ядовитые грибы, которые не стоит не только употреблять в пищу, но лучше даже касаться их. Например, та же бледная поганка ядовита от прикосновения. Не следует допускать ее попадания в корзинку, так как яд может попасть и на другие грибы. К сожалению, грибы — изменчивые существа. Даже опытные грибники легко могут перепутать ядовитый гриб и съедобный», рассказал Владимир Захаров в беседе с «Радио 1».
По мнению Захарова, рейтинг самых опасных грибов возглавляет бледная поганка. Её достаточно просто определить по узнаваемым признакам. Она также хорошо показана в Интернете и в специальных атласах.
«Бледная поганка не является редким видом ядовитого гриба. Его можно встретить практически по всей территории Подмосковья. Этот гриб гладкий стройный, с юбочкой на ножке. Ее сложно с чем-то спутать. Однако, если поганка еще не развернула свою шляпку, то ее можно спутать с шампиньоном», — пояснил Захаров.Ведущий инженер подчеркнул, что наличие или отсутствие юбочки на грибе не является основным признаком ядовитости гриба. К примеру, осенний опенок обладает юбочкой, а у ложного опенка она отсутствует.
Второе место в рейтинге самых опасных грибов занимают ложные опята. Захаров считает, что опасность этих грибов заключается не только в токсинах, но и в их внешнем виде, а именно в сильном сходстве со съедобными грибами.
«От обычного опенка они отличаются тем, что у них нет кольца на ножке. У опят присутствует большая изменчивость по цвету и по форме», — рассказал ведущий инженер.
Завершают тройку ядовитых грибов мухоморы.
«Красный мухомор ни с чем нельзя перепутать. Есть и белые мухоморы со светлыми шляпками, их могут путать с зонтиками. Здесь надо быть опытным грибником, чтобы положить в корзинку тот гриб, который нужен», — отметил эксперт.
По словам Захарова, к признакам, по которым можно отличить ядовитый гриб от съедобного, относят: цвет шляпки, наличие посинения, запах.
«Все признаки должны быть в комплексе. Из-за большой изменчивости грибов, которая зависит и от возраста, и от погоды, и от того на каком дереве растет – будет меняться цвет и форма. Все знания приходят с опытом. Какое-то время нужно просто походить со знающим человеком, чтобы глаз привык однозначно идентифицировать грибы. Несмотря на то, что в сети много справочников и фотографий, все-таки настоящий гриб в лесу — это не картинка, для понимания нужен опыт», — дополнил Захаров.
Ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров рассказал, что леса Подмосковья традиционно считаются богатыми грибами. По его мнению, практически во всех областных направлениях есть грибные места.
Захаров утверждает, что изобилие грибов зависит от погоды. На данный момент в некоторых районах Подмосковья уже встречаются подосиновики опята и белые грибы.
«Сентябрь — это опеночный месяц. В этом месяце также будут подберезовики, подосиновики, возможно появятся опята и белые грибы», заверил эксперт.
Захаров также напомнил несколько основных правил по сбору грибов.
«Если не уверены в том, что гриб съедобный, лучше оставьте его в лесу. Старайтесь ходить за грибами со знающим человеком. А также не забывайте возвращаться из леса до наступления темноты, чтобы ни в коем случае не потеряться», — заключил Захаров.Читайте также:
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