В комитете лесного хозяйства МО рассказали, как не собрать ядовитые грибы

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Искать грибы следует в хвойных и смешанных лесах.
«Они могут быть под деревом, могут быть на полянке, нет какой-то жесткой привязки. Гриб он не поддается каким-то правилам движения. Мы пришли в лес и внимательно смотрим. Так как гриб лисичка имеет желтоватый цвет, который похож на сухой листик, нужно чтобы глаз привык, присмотреться, чтобы его увидеть», - сообщил Захаров.Рассуждая о том, насколько полезны грибы, он отметил, что касаемо этого вопроса, существуют разные мнения.
«Если человек получает удовольствие, значит организму уже польза. Без излишнего переедания, любые грибы полезны. В этом году их не очень много. Перед циклоном, который прошел через Подмосковье, была достаточно длительная засуха, лес был сухой, грибов не было. Сейчас прошли осадки и грибы стали появляться. Там, где прошло больше осадков, грибов соответственно больше», - отметил Захаров.По его словам, как и любой гриб, лисички любят влагу и в сухую и жаркую погоду им не очень комфортно.
«Здесь как повезет. Нельзя сказать, что в какой то части Московской области их больше, в какой-то меньше. Люди привозят грибы из разных районов. Я бы не рискнул по нынешней погоде давать какой-то совет, относительно того, куда отправится за грибами. Как прошли осадки, насколько хорошо увлажена лестная подстилка, настолько грибы показываются. Кому то они видны, а кто то идет с пустой корзинкой, хотя идет следом за тем, у кого она полная, причем по той же тропинке», - пояснил Захаров.Ведущий инженер также отметил, что у лисичек есть двойники и они не полезные и даже не съедобные.
«Есть ложная лисичка, но тут нужно присмотреться к картинкам, атласам и описаниям и ориентироваться на это. Ложная лисичка более рыжая, с тонкой рыжей ножкой. Лучше консультироваться с опытными грибниками, которые точно скажут, какие грибы можно, какие нельзя. При любом сомнении, если гриб отличается от того, что мы видели на картинке, в магазине, в интернете, лучше не брать. Даже обычные грибы могут видоизменяться, ввиду засушливой погоды, но лучше перестраховаться».Отвечая на вопрос о том, чем опасен гриб ложная лисичка, эксперт отметил, что она не является смертельно ядовитой. Однако подчеркнул, что не зря ее назвали именно так и не исключил того, что может быть какая то неправильная реакция организма.
«Вообще во всем, что касается грибов, у диетологов, токсикологов, постоянно меняется позиция, но есть традиционные народные представления о грибах. Есть хорошие, есть несъедобные. Лисичка один из таких видов грибов, которые достаточно легко отличить от прочих грибов. Они практически никогда не бывают червивыми, не поражаются личинками насекомых», - заявил Захаров.Он также рассказал о том, как отличать другие грибы от ложных, если грибников рядом нет, а за грибами сходить очень хочется.
«В интернете есть большое количество справочников и описания. Что то можно взять с собой в виде картинок и иллюстраций, насколько возможно передать по рисунку или изображению внешний облик гриба»,- пояснил Захаров.Он также сообщил, что в «Мособллес» проводятся занятия, в ходе которых иногда рассказывают о грибах.
«О грибах мы рассказываем, но чаще всего это происходит во время комплексных экскурсий. Мы рассказываем о деревьях, травах. Попадаются грибы, мы рассказываем и о них. Лучше всегда с натуры все продемонстрировать. Фактически на практике все лучше запоминается. Я даже не могу ответить откуда я знаю как выглядит лисичка. В свое время мы не проходили курсы. Мы ходили за грибами с родителями, которые говорили что можно собирать, что нет. Это традиционные знания, которые передаются внутри семьи», - пояснил Захаров.Он также рассказал, что сам очень любит грибы, хоть и не является их фанатом.
«Процесс сбора безусловно доставляет удовольствие , потом блюдо из грибов. Я думаю, что если говорить про лисички, то это блюдо из тушеных грибов с картошкой, сметаной. А если осенние блюда - то соленые, маринованные».
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