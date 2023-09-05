В Комлесхозе Московской области назвали самые пожароопасные районы

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Во вторник, 5 сентября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском лесничествах и в лесничестве Русский лес — II класс пожарной опасности.
В среду, 6 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском лесничествах и в лесничестве Русский лес — II класс пожарной опасности.
В четверг, 7 сентября на большей части территории Подмосковья передают III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском, Талдомском лесничествах и в лесничестве Русский лес — II класс пожарной опасности.
Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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