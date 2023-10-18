В Комлесхозе назвали самые клюквенные места в Подмосковье

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«Клюкву собирают с сентября до самого снега. Клюквенные места находятся в северной и восточной частях области в заболоченных сосняках и на торфяных болотах, в поймах рек Сулати и Дубны, в районе Шатуры, возле озер Круглое городского округа Лотошино и Тростенское Рузского городского округа», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Как отметили в региональном Комлесхозе, спелость клюквы можно проверить, бросив ягоду на стол. Зрелая должна подпрыгнуть.
Главная опасность для собирателей клюквы – это болото, на котором растёт ягода. Поэтому ни в коем случае нельзя ходить на болото в одиночку.
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