В Комлесхозе назвали самые пожароопасные районы Подмосковья в ближайшие дни

3 июля на большей части земель лесного фонда Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс.

4 июля на большей части территории региона ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском Истринском, Московском учебно-опытном, Луховицком и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс.





5 июля ожидается II класс пожарной опасности на большей части земель лесного фонда региона.

Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!