В Комлесхозе назвали самые пожароопасные районы Подмосковья в ближайшие дни

Во вторник, 4 июля, на большей части территорий лесного фонда Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, а в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс.

В среду, 5 июля, на большей части лесных территорий ожидается III класс пожарной опасности, а в Дмитровском, Истринском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс.





6 июля на всей Московской области ожидается III, повышенный класс пожарной опасности.

Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!