В Комлесхозе назвали самые пожароопасные районы Подмосковья

В период с 16 по 18 июня, на большей части Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Егорьевском, Клинском и Луховицком лесничествах — III класс.

Гидрометцентр прогнозирует теплую погоду, до +17-29 °C, осадков не предвидится.





Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!



Ранее сообщалось, что спасатели «Мособлпожспас» продолжают патрулирование несанкционированных мест купания. Подробнее об этом читайте в нашем материале.