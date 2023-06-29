В Комлесхозе назвали самые пожароопасные районы Подмосковья

28 июня на землях лесного фонда Московской области пожары не были зафиксированы.

29 июня ожидается IV класс пожарной опасности в Ногинском и Волоколамском лесничествах, III класс в Дмитровском и Клинском лесничествах, на остальных территориях ожидается I класс пожарной опасности.





30 июня IV класс пожарной опасности ожидается в Ногинском лесничестве, III класс в Дмитровском и Шатурском лесничествах, II класс в Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, на остальных территориях земель лесного фонда ожидается I класс.

Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!