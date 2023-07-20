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В Комлесхозе назвали самые пожароопасные районы Подмосковья

20 июля 2023, 10:55

Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

20, 21, 22 июля на большей части Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

В четверг, 20 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, на территории Волоколамского, Дмитровского, Егорьевского, Клинского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского, Талдомского и Шатурского лесничеств передают I класс пожарной опасности.

21 и 22 июля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.


Погода в Подмосковье сегодня и до конца недели будет без изменений: переменная облачность, температура воздуха до 20-21 С, вероятность осадков небольшая.

Жителей Московской области просят в случае обнаружения возгорания немедленно сообщать о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

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#Комлесхоз
#пожар
#лесной пожар
#пожарная опасность
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В Подмосковье у избирателей впервые появится возможность принять участие в электронном голосовании
20 июля 2023, 10:40

Фото: Общественная палата Московской области

Штаб по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами, 19 июля, проводил круглый стол по вопросу проведения дистанционного электронного голосования и общественного наблюдения за дистанционным голосованием.
Штаб по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами будет осуществлять контроль за легитимностью проведения дистанционного электронного голосования.
«В текущем избирательном цикле в Московской области пройдёт 12 избирательных кампаний, главная из которых — выборы губернатора Московской области в сентябре. Нам, как институту общественного наблюдения, важно обеспечить легитимность выборного процесса. Современные цифровые технологии обеспечивают безопасность, анонимность и легитимность голосования. Наблюдателям будут известны только общедоступные цифры о том, сколько участников ДЭГ подали заявление, сколько получили бюллетени, сколько проголосовало. Всё остальное — это полноценно анонимная зона, доступ к которой есть только у самого избирателя, имеющего подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг и использующего данную возможность», — рассказывает член Общественной палаты Московской области, член Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за выборами Константин Куракин.

В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.


Дистанционное электронное голосование — это новый, современный, удобный способ голосования.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.

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#Андрей Воробьев
#Мособлизбирком
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Центральная ППК перевезла с начала года около 268 млн пассажиров
20 июля 2023, 10:39

Фото: пресс-служба ЦППК

ЦППК перевезла с начала года 2023 года 267,6 млн человек. Это на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщили в пресс-службе компании.
Чаще всего электропоездами ЦППК пользовались на Ярославском направлении, где за шесть месяцев совершили 52 млн поездок. А самым популярным днём для путешествий за этот период стало 26 мая. Тогда услугами компании воспользовались 2 млн человек.

Как напомнили в пресс-службе, ЦППК – крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России. На его долю приходится более 90% перевозок в Москве и свыше 60% – по всей стране. 

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#ЦППК
#поезда
#пассажиры
#перевозки
#общественный транспорт
#Московская область
#Подмосковье
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Продолжается прием заявок на творческий конкурс от Системы-112
20 июля 2023, 10:10

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в детском конкурсе «Служба спасения Московской области глазами детей»: до окончания приёма заявок остаётся месяц.

На детский региональный конкурс поступило на сегодняшний день более 1,5 тысяч заявок, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Прием заявок стартовал 1 апреля, а завершится 20 августа.

Участниками конкурса могут стать юные жители Подмосковья от 5 до 18 лет.

Целью проведения детского творческого конкурса «Служба спасения Московской области глазами детей» стало повышение узнаваемости номера службы спасения среди подрастающего поколения.

Результаты конкурса будут объявлены в сентябре, а все призеры и победители будут отмечены дипломами и получат ценные призы.

Подробности участия в конкурсе можно узнать по ссылке.

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Обратиться за помощью в службу спасения можно через приложение Системы-112.

Подмосковная служба спасения напоминает, в каких ситуациях следует обращаться по номеру «112».

Жители Подмосковья могут вызвать врача на дом через Систему-112.

#112
#Служба спасения
#экстренная служба
#творческий конкурс
#детский конкурс
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В четверг утром загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла
20 июля 2023, 09:30

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В четверг утром, 20 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 916 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь» и М-9 «Балтия».

Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Росреестр Подмосковья передал детям новых регионов России более 200 книг
20 июля 2023, 09:18

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Сотрудники Управления Росреестра по Московской области присоединились к Всероссийской акции «Дети — детям» и передали художественную и обучающую литературу для детей и школьников, проживающих на территории новых субъектов Российской Федерации.

Весь коллектив регионального Росреестра принял участие в акции, благодаря чему удалось собрать свыше 200 книг. Управление Росреестра приняло участие в акции по инициативе Молодежного совета, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Главной целью Всероссийской акции «Дети — детям» выступает приобщение подрастающего поколения к чтению, познакомиться с классической литературой, привлечь внимание детей культуре, традициям и истории страны.

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#Росреестр
#Всероссийская акция
#Дети
#ДНР
#ЛНР
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Экономист Иванова-Швец: С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам
20 июля 2023, 08:14

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Индексации пенсии производиться не будет, но некоторым пенсионерам пенсионные выплаты с 1 августа все же увеличат. Об этом напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Экономист уточнила, что перерасчет пенсии произведут работающим пенсионерам. Ежегодная индексация пенсии производится только для неработающих пенсионеров, сообщает ИА PrimaMedia. Однако и у тех, кто продолжает трудиться, есть своя небольшая прибавка к выплатам. Пенсия пересчитывается соответственно отчислениям, которые работодатель платит в Социальный фонд за работника, но не более, чем на три балла. В 2023 году 1 пенсионный балл оценивается в 123 рубля. Поэтому максимальная прибавка к пенсии работающего пенсионера составит 370 рублей.

Также с 1 августа изменят выплату тем пенсионерам, которые недавно уволились с работы. Им пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. Существенно увеличат пенсию гражданам, которым исполнилось 80 лет. Перерасчет пенсии производится автоматически, никаких заявлений в Социальный фонд для этого оформлять не нужно.

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#пенсия
#пенсионер
#перерасчет
#выплата
#социальный фонд
#балл
#работа
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Ангелину Кулик, пострадавшую на Крымском мосту, привезли в Москву
20 июля 2023, 07:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Ангелину Кулик, которая пострадала в результате теракта на Крымском мосту доставили в Москву на продолжение лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Согласно сообщению, ребенка доставили из Краевой больницы Краснодара. Дальнейшее лечение Ангелина будет проходить в столице в РДКБ Минздрава России.

«Во время эвакуации состояние ребенка было стабильное. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф г. Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», - рассказал анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ Роман Горбунов.

Он также добавил, что все надеются на скорое выздоровление пострадавшей девочки. У ребенка диагностированы множественные переломы, порезы и ушибы. Она остается в тяжелом состоянии.  Теперь Ангелине предстоит долгое лечение в московской клинике.

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#Крымский мост
#ребенок
#лечение
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От Каховского водохранилища остались только лужицы
20 июля 2023, 03:46

Фото: РИА Новости

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута в беседе с РИА Новости заявил о конце существования Каховского водохранилища.
«Каховского водохранилища уже нет. <...> Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», — сказал Сигута.

По его словам, сейчас ситуация выглядит так же, как было до образования водоема. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

Ранее о том, что Каховского водохранилища больше нет, заявил в эфире Первого канала врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северного Крыма», — отметил он, добавив, что Каховское водохранилище было важно и для правобережья Днепра, так как вода из него подавалась в Кривой Рог, Орджоникидзе и Днепродзержинск.

Напомним, о разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате обстрела со стороны ВСУ, была разрушена верхняя часть станции. Затопление привело к гибели людей и разрушениям.

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#Каховское водохранилище
#Запорожская область
#Владимир Сальдо
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WhatsApp* вновь ожил по всему миру
РБК: Работа мессенджера WhatsApp восстановлена после глобального масштабного сбоя
20 июля 2023, 01:33

Фото: iStock/ipuwadol

Работа мессенджера WhatsApp* восстановлена после глобального сбоя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальную страницу мессенджера в Twitter. Причины произошедшего при этом не раскрываются.
Ранее, согласно данным сервиса DownDetector, о проблемах с WhatsApp сообщали пользователи из США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии, Франции. Пользователи в России, в том числе в Москве, также столкнулись со сбоем, что показали данные DownRadar. 

New York Times ранее писала о том, что Федеральная служба безопасности РФ научилась научилась следить за пользователями мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal, используя для этого специальное программное обеспечение.

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#WhatsApp
#сбои
#мессенджеры
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