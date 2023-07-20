В Комлесхозе назвали самые пожароопасные районы Подмосковья

Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
В четверг, 20 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, на территории Волоколамского, Дмитровского, Егорьевского, Клинского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского, Талдомского и Шатурского лесничеств передают I класс пожарной опасности.
21 и 22 июля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.
Погода в Подмосковье сегодня и до конца недели будет без изменений: переменная облачность, температура воздуха до 20-21 С, вероятность осадков небольшая.
Жителей Московской области просят в случае обнаружения возгорания немедленно сообщать о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.
Читайте также:На юго-востоке Москвы горит банный комплекс «Угрешские бани».
В Архангельске локализовали пожар на площади 1,5 тыс. кв. метров.
На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали больше двух тысяч человек.