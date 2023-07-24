В компании Ozon рассказали, как они пришли к трудоустройству людей с судимостью

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Глава пресс-службы компании Ozon Дмитрий Миронов объяснил, почему они начали принимать на работу людей с судимостью. Об этом сообщает NEWS.ru.
Компания принимает на работу всех, независимо от национальности, образования и личностных факторов, поскольку первостепенным является качество и результат труда. По такому же принципу был разрешён приём ранее осуждённых людей, однако пришли к такому решению после трагического случая одного из сотрудников.
Проект «Ozon без осуждения» протестировали в Санкт-Петербурге. По его результатам выяснилось, что такие люди оказались хорошими работниками, качественно выполняющими все требования руководства. Теперь нововведение распространится на всю Россию, а компания призывает и другие фирмы обратить внимание на такое трудоустройство.
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«Много лет назад в семье одной из наших сотрудниц произошла трагическая история: осуждённый родственник не смог найти себя после выхода из исправительного учреждения, история завершилась трагически», — рассказал Миронов в беседе с NEWS.ru.
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Анастасия Чинкова