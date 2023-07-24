Радио1
Главная / Новости / Общество/ В компании Ozon рассказали, как они пришли к трудоустройству людей с судимостью

В компании Ozon рассказали, как они пришли к трудоустройству людей с судимостью

24 июля 2023, 16:28

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Глава пресс-службы компании Ozon Дмитрий Миронов объяснил, почему они начали принимать на работу людей с судимостью. Об этом сообщает NEWS.ru.
Компания принимает на работу всех, независимо от национальности, образования и личностных факторов, поскольку первостепенным является качество и результат труда. По такому же принципу был разрешён приём ранее осуждённых людей, однако пришли к такому решению после трагического случая одного из сотрудников.

«Много лет назад в семье одной из наших сотрудниц произошла трагическая история: осуждённый родственник не смог найти себя после выхода из исправительного учреждения, история завершилась трагически», — рассказал Миронов в беседе с NEWS.ru.


Проект «Ozon без осуждения» протестировали в Санкт-Петербурге. По его результатам выяснилось, что такие люди оказались хорошими работниками, качественно выполняющими все требования руководства. Теперь нововведение распространится на всю Россию, а компания призывает и другие фирмы обратить внимание на такое трудоустройство.

Читайте также:

Ozon начнет предлагать работу осужденным

Стало известно, когда Минфин планирует запустить ювелирный маркетплейс

Минпромторг пропишет для маркетплейсов новые нормы работы
#Ozon
#маркетплейс
#трудоустройство
Читайте нас в
В Госдуме заявили о поэтапном повышении границы призывного возраста
Депутат Картаполов: Повышение призывного возраста в России будет поэтапным
24 июля 2023, 16:43

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов анонсировал рассмотрение проекта о повышении призывного возраста 25 июля.
«Рассмотрим завтра», - ответил депутат Госдумы журналистам на вопрос о том, когда будет рассмотрен соответствующий законопроект.
Картаполов также подчеркнул, что повышение призывного возраста будет происходить постепенно. Он пояснил, что со следующего года, возрастной ценз призывников будет сдвигаться на год. 

«Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года», - заключил Картаполов.
Ранее, в комитете Госдумы одобрили проект о поэтапном повышении призывного возраста. Верхний порог возраста россиянина, который может быть призван на военную службу, составит 30 лет. 

Читайте также: 

Картаполов: Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года

В ГД заявили, что закон о повышении призывного возраста могут принять в июле

«Ъ»: Единый реестр призывников в России планируют создать до 1 октября

#Россия
#Госдума
#призывной возраст
Читайте нас в
В Минздраве подтвердили выписку пострадавшей на Крымском мосту девочки
Минздрав: пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку выписали из больницы
24 июля 2023, 16:39

Фото: iStock/Chinnapong

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту 14-летнюю Ангелину выписали из больницы. Она находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Девочку выписали из Российской детской клинической больницы после необходимого лечения. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается», - цитирует РИА Новости Кузнецова.

Напомним, ранее о том, что Ангелину выписывают из больницы сообщил Telegram-канал «112». По его данным, 14-летняя Ангелина уже полностью восстановилась после ЧП и больше не нуждается в помощи врачей. При этом уточняется, что ей уже сообщили о гибели её родителей. Также подчеркивается, что девочка находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Из медицинского учреждения Ангелину заберут родственники.

Читайте также:

Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост

Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

В Новом Осколе состоялась церемония прощания с погибшими на Крымском мосту
#Крымский мост
#девочка
#выписка
Читайте нас в
Жителям Подмосковья рассказали, что собой представляет стандарт стоматологических поликлиник
24 июля 2023, 16:38

Фото: istockphoto / gpointstudio

В Московской области создан и начал внедряться новый стандарт для стоматологических поликлиник.
Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк отметил важность внедрения единого стандарта стоматологических поликлиник в Подмосковье. 
«Мы стандарты внедряем на территории Московской области во всех медицинских организациях. Мы разработали и начала внедрять стандарты поликлиник, стандарты стационара. В этом году дошло дело до стандарта стоматологических поликлиник. В проекте участвуют 75 юридических лиц, в которых мы будем этот стандарт внедрять», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Алексей Сапанюк разъяснил, что входит в стандартизацию стоматологических поликлиник. 
«Это и брендбук, и навигация, создание удобных мест ожидания, электронное табло, электронная запись, и мы предусмотрели вопрос качества медицинской помощи», — поделился министр здравоохранения Подмосковья.
Министр отметил, что на территории региона открывается новые места оказания стоматологической помощи, где будут оказывать помощь под наркозом. Ранее, функционировало только одно медучреждение, где оказывали стоматологическую помощь под наркозом.

К 15 августа откроется центр стоматологической помощи под наркозом в Одинцово. Планируется открытие центра в Домодедово, в МОНИКИ и на базе Центральной стоматологической поликлиники, сообщил министр здравоохранения Подмосковья.

Читайте также:

В Подмосковье планируется привести в единому стандарту 75 стоматологических поликлиник.

В Мытищинской поликлинике начали работать новые стоматологические кабинеты.

В Подмосковье прошли «перезагрузку» 6 государственных стоматологических поликлиник.
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#стоматология
Читайте нас в
В Петербурге продлили запрет на использование дронов
Власти Санкт-Петербурга продлили запрет на использование беспилотников до 30 сентября
24 июля 2023, 16:26

Фото: iStock/valio84sl

Власти Петербурга приняли решение о продлении запрета на использование беспилотников до 30 сентября.
Ранее, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении запрета на использование БПЛА в регионе. К запуску были разрешены только те дроны, которые использовались государственными органами иди по договору с ними. 

В связи с усилением мер по безопасности, режим ограничения для использования БПЛА на территории региона продлен до 30 сентября. 

Читайте также: 

Украина признала ответственность за атаку БПЛА на Москву

Жительница Москвы рассказала о взрыве беспилотника в соседнем доме

Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на столицу попыткой теракта со стороны киевского режима


#Санкт-Петербург
#БПЛА
#запрет
Читайте нас в
«112»: Пострадавшую на Крымском мосту Ангелину выписывают из больницы
24 июля 2023, 16:21

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Девочку-подростка, которая пострадала и лишилась родителей в результате теракта на Крымском мосту, выписывают из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 14-летняя Ангелина уже полностью восстановилась после ЧП и больше не нуждается в помощи врачей. При этом уточняется, что ей уже сообщили о гибели её родителей. Также подчеркивается, что девочка находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии. Из медицинского учреждения Ангелину заберут родственники.

При этом, по данным телеграм-канала Mash, состояние Ангелины врачи оценивают как стабильное средней тяжести. Она продолжает восстанавливаться в отделении челюстно-лицевой хирургии. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа. Ей наложили швы на раны на голове. Ситуацию осложняет острое стрессовое расстройство. Долгое время после взрыва Ангелина находилась в состоянии шока. Сейчас она получает транквилизаторы и антидепрессанты, назначены консультации психиатра и психолога. О смерти родителей девочке не сообщают, так как это может серьезно сказаться на ее состоянии.

Читайте также:

Мурашко рассказал о состоянии девочки, чьи родители погибли в ЧП на мосту

Ангелину Кулик, пострадавшую на Крымском мосту, привезли в Москву

Пострадавшая в теракте на Крымском мосту Ангелина до сих пор не знает о смерти родителей
#Крымский мост
#теракт
Читайте нас в
В Подмосковье практикуют межведомственное электронное взаимодействие
24 июля 2023, 16:02

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Московской области

Жители Московской области могут направлять в адрес подразделений ГУФССП России по Московской области исполнительные документы в электронном формате.
Жители Подмосковья, имеющие вынесенные в отношении себя судебные решения, имеют возможность обратиться в адрес суда с письменным ходатайством о направлении электронного исполнительного документа в службу судебных приставов, сообщает «Радио 1» пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Исполнительные документы будут подписаны усиленной квалификационной подписью судьи.

Подать заявление об отправке исполнительного документа в электронном виде можно на сайте суда. 

Введение электронных исполнительных документов исключило риск потери документов и данных, сократило сроки получения документа. 

В 2023 году отправлено около 600 тысяч электронных исполнительных документов.

 Читайте также:

Жители Подмосковья смогут участвовать в голосованиях дистанционно.

Жители смогут обратиться за восстановлением своих прав через МФЦ.

В Подмосковье у избирателей впервые появится возможность принять участие в электронном голосовании.
#Суд
#судебное разбирательство
#судебное решение
#приговор
#электронное взаимодействие
#дистанционно
Читайте нас в
Полицейские Приамурья задержали нелегалов, напавших на подростков на спортивной площадке
24 июля 2023, 15:43

Фото: istockphoto/vichinterlang

В городе Благовещенск Амурской области группа мигрантов напала на русских подростков прямо на футбольном поле. После этого гости из ближнего зарубежья вытолкали ребят за пределы спортплощадки из под-обзора камер видеонаблюдения.
Однако разборка не ускользнула от внимания правоохранителей. На спортивную площадку оперативно приехал наряд полиции, сообщает телеграм-канал Readovka. Агрессивных мигрантов для начала уложили лицом на газон. После этого толпу успокоившихся приезжих задержали, построили в колонну и организованно повели в сторону ближайшего отдела полиции.

При проверке документов выяснились многочисленные нарушения миграционного законодательства. Некоторые нелегалы были оперативно помещены в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей депортации. Тех, у кого документы были в порядке, отпустили, проведя разъяснительную беседу о правилах поведения.

В России продолжается операция «Нелегал-2023», в ходе проведения которой многие иностранные «специалисты» уже отправлены на родину.

Читайте также:

В Барнауле арестовали мигранта-педофила

Пьяного мигранта за рулем иномарки задержали после погони в центре Петербурга

В Котельниках прошли обыски и проверки по делу о нелегальной миграции

#Амурская область
#Благовещенск
#мигранты
#спортплощадка
#нелегалы
#полиция
Читайте нас в
На Крымском мосту приостановлено движение автомобилей
24 июля 2023, 15:36

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту временно приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал, созданный для информирования о ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении.

При этом о причинах приостановки автомобильного движения не сообщается. Это уже четвертый подобный случай за последние три дня. Ранее движение на Крымском мосту было перекрыто из-за воздушной тревоги. При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал граждан РФ отказаться от съемок видео на Крымском мосту, чтобы у противника не было возможности использоваться подобные кадры в своих целях.

Читайте также:

Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста

Тревога на Крымском мосту объявлялась из-за информации о надводном БПЛА
#Крымский мост
#движение
Читайте нас в
В России нашли способ сделать электросамокаты безопасными для всех участников движения
24 июля 2023, 15:35

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, как сделать самокаты безопасными.
В настоящее время в Минпромторге активно обсуждается вопрос обязательной сертификации электросамокатов, именно она сможет обеспечить безопасность передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

В принятом ГОСТе прописано, что максимальная скорость электросамоката не должна превышать 25 км/ч. Это требование соблюдается на арендуемых СИМ, а вот личные устройства граждан обязательной сертификации пока не подлежат. А согласно статистике, именно частные СИМ пользуются большей популярностью, их продажи выросли на 43%.

Постоянно поступают предложения о полном запрете использования электросамокатов. Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский предположил, что эта мера в итоге будет принята, аналогично Парижу, Копенгагену и Барселоне.

Однако председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что полный запрет электросамокатов не рассматривается, следует просто усилить контроль за их использованием.

Вероятнее всего, полного запрета на использование СИМ ожидать не стоит, поскольку в 2022 году в авариях с участием электрических средств передвижения погибли 19 человек, а в ДТП с автомобилями – 14 тыс. человек. При этом, запрещать пользование машинами никто не собирается.

Кроме того, в Москве начали проводить, эксперт в рамках которого электросамокаты подключат к государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит автоматически корректировать скорость, в зависимости от местонахождения устройства.

Читайте также:

Вице-президент автосоюза Шапарин оценил инициативу сертификации электросамокатов

«Известия»: Минтранс планирует штрафовать электросамокатчиков

В Саратове насмерть сбили подростка на электросамокате
#электросамокат
#СИМ
#законопроект
#Минпромторг
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников