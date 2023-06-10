В конкурсе «Орлята России» победили школьники из Химок

Фото: Пресс-служба администрации города Химки
Ученики 4Б класса вместе с классным руководителем Светланой Караевой отправились во Владивосток на финал и обучение по дополнительной развивающей программе.
«Это ошеломительный результат», - восхитилась классный руководитель Караева.
В конце программы, учеников школы №26 посвятили в движение Орлят.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с Днём наукоградов Московской области всех, кто участвует в развитии этих уникальных территорий. Праздник ежегодно отмечается 9 июня.