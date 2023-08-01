В конце текущей недели в столичном регионе ожидается жара до 34°

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«До 28-30 градусов ожидается 4 августа, 30-32 градуса 5 августа, а очень жаркая погода будет 6 и 7 августа: в эти дни ожидается до плюс 29-34 градусов», - цитирует ТАСС синоптика.
Уточняется, что этот период станет самым жарким за нынешнее лето. По словам специалиста, высокая температура может пагубно влиять на здоровье людей. В жару специалисты рекомендуют правильно одеваться, добавить в привычный рацион фруктов и соблюдать питьевой режим. Рекомендуется ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание, дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры.
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