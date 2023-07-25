В Копенгагене второй раз за день сожгли Коран

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Во вторник радикальная группа, известная как «Датские патриоты», провела еще одну демонстрацию, во время которой была сожжена копия Корана. На этот раз акция произошла у здания турецкого посольства в Копенгагене, пишет РИА Новости.
В понедельник два участника этой же группировки сожгли священный текст у здания посольства Ирака в данном городе.
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