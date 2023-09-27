В Королёве начнут строительство новой поликлиники.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
К котельной в ближайшем будущем подключат и новую поликлинику, которую начнут строить в декабре-январе. Новая поликлиника будет рассчитана на детей и взрослых. В ней разместятся клинико-диагностическая лаборатория, центр здоровья, отделения специализированной и неотложной помощи, профилактики и реабилитации.
«Когда принималось решение о строительстве новой поликлиники, тепловых мощностей не хватало. Плюс к этому нам необходима была перекладка сетей на самой территории больницы, потому что они устарели. Сейчас за счёт создания автоматизированных узлов учёта, мы можем включать тепло в больницы, не дожидаясь старта отопительного сезона», - рассказал главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.
Жители муниципалитета отмечают необходимость в строительстве новой поликлиники.
«Мы очень ждём новую поликлинику, она сильно нужна, особенно в районе улицы Карла Маркса, где большой микрорайон. Наша детская поликлиника сейчас не отвечает современным требованиям, по 5 часов люди сидят, помещения узкие», — добавила местная жительница Ольга Дубик.Читайте также:
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