В Королёве построят ещё одну котельную, которая обеспечит теплом 45 тысяч жителей

К концу текущего года в Королёве планируется ввести в эксплуатацию ещё одну котельную – «Новые Подлипки». На данный момент там ведётся масштабная модернизация, после чего её мощность увеличится с 157 до 170 Гкал/ч и она сможет обеспечить теплом еще 160 многоквартирных домов, а это 45 тысяч жителей.





«Сети сильно изношены, им порядка 40 лет, поэтому возникали аварии. Ситуация будет исправлена в этом году. 1 октября начнем пуск центрального отопления», — сообщил генеральный директор АО «Теплосеть» городского округа Королёв Павел Каганов.

Специалисты завершат работы в этом отопительном сезоне и кроме того, обновят 900 м теплотрассы от котельной, сообщаетпресс-служба губернатора и правительства Московской области.В Королёве обновляется ещё один стратегически важный участок теплосети — 1 км теплотрассы от котельной «Самаровка», которая обеспечивает теплом 155 многоквартирных домов, в которых проживают 60 тысяч жителей, а также 8 детских садов, 6 школ, 3 объекта здравоохранения.На сегодняшний день специалисты проводят замену трубопроводов центрального отопления и ГВС с полной заменой технологии в тепловых камерах. Эти действия позволят снизить тепловые потери и избежать аварийных ситуаций. Этот участок готов почти на 90%.Кроме того, в 2024-2026 году в муниципалитете проведут капремонт 6 магистральных тепловых трасс общей протяженностью 16,3 км. Это самая масштабная модернизация инфраструктуры ЖКХ в Королёве за последние десятилетия.