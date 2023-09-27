В Королёве построят ещё одну котельную, которая обеспечит теплом 45 тысяч жителей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В Королёве обновляется ещё один стратегически важный участок теплосети — 1 км теплотрассы от котельной «Самаровка», которая обеспечивает теплом 155 многоквартирных домов, в которых проживают 60 тысяч жителей, а также 8 детских садов, 6 школ, 3 объекта здравоохранения.
«Сети сильно изношены, им порядка 40 лет, поэтому возникали аварии. Ситуация будет исправлена в этом году. 1 октября начнем пуск центрального отопления», — сообщил генеральный директор АО «Теплосеть» городского округа Королёв Павел Каганов.
Кроме того, в 2024-2026 году в муниципалитете проведут капремонт 6 магистральных тепловых трасс общей протяженностью 16,3 км. Это самая масштабная модернизация инфраструктуры ЖКХ в Королёве за последние десятилетия.
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