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В Королёве построят ещё одну котельную, которая обеспечит теплом 45 тысяч жителей

27 сентября 2023, 14:11
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

К концу текущего года в Королёве планируется ввести в эксплуатацию ещё одну котельную – «Новые Подлипки». На данный момент там ведётся масштабная модернизация, после чего её мощность увеличится с 157 до 170 Гкал/ч и она сможет обеспечить теплом еще 160 многоквартирных домов, а это 45 тысяч жителей.
Специалисты завершат работы в этом отопительном сезоне и кроме того, обновят 900 м теплотрассы от котельной, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Королёве обновляется ещё один стратегически важный участок теплосети — 1 км теплотрассы от котельной «Самаровка», которая обеспечивает теплом 155 многоквартирных домов, в которых проживают 60 тысяч жителей, а также 8 детских садов, 6 школ, 3 объекта здравоохранения.


На сегодняшний день специалисты проводят замену трубопроводов центрального отопления и ГВС с полной заменой технологии в тепловых камерах. Эти действия позволят снизить тепловые потери и избежать аварийных ситуаций. Этот участок готов почти на 90%.
«Сети сильно изношены, им порядка 40 лет, поэтому возникали аварии. Ситуация будет исправлена в этом году. 1 октября начнем пуск центрального отопления», — сообщил генеральный директор АО «Теплосеть» городского округа Королёв Павел Каганов.

Кроме того, в 2024-2026 году в муниципалитете проведут капремонт 6 магистральных тепловых трасс общей протяженностью 16,3 км. Это самая масштабная модернизация инфраструктуры ЖКХ в Королёве за последние десятилетия.

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#губернатор
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Депутат Мособлдумы Голубев проверил исполнение программы капитального ремонта в Кашире
27 сентября 2023, 14:29

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

По рабочему плану фракции «Единая Россия» в Московской областной Думе Андрей Голубев провёл мониторинг исполнения программы капитального ремонта МКЖД.
Депутат проводил мониторинг исполнения программы капремонта совместно с представителями фонда капитального ремонта и представителями администрации, коллегами-депутатами местного Совета депутатов от партии «Единая Россия» Сергеем Буровым и Николаем Карнаухом. Они проверили ход работ по замене газовых сетей в доме № 9к1 по улице Гвардейская в микрорайоне Кашира-2 одноимённого городского округа. 

Специалисты продолжают работу, на сегодняшний день уже заменены газовые сети, скоро приступят к работам по внутренним газопроводам. Подрядчик пообещал, что работы будут заверщены в срок.


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#мониторинг
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Воспитанники «Изобретариума» Реутова создали систему для поиска людей
27 сентября 2023, 14:00

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Кирилл Колчев и Максим Козлов из подмосковного Реутова создали сеть дронов для поиска пропавших людей с воздуха, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Кирилл Колчев и Максим Козлов – воспитанники детского технопарка «Изобретариума» Реутова. Пятнадцатилетние школьники напечатали на 3D-принтере коптеры и объединили их нейросетью. Такой подход даёт возможность дронам обмениваться информацией и работать вместе. Подростки создали систему для поиска людей.
«На один квадратный километр мы задействуем три подчинённых дрона и один октокоптер. Это главный дрон. Октокоптер находится выше, он координирует дроны в пространстве, работает как сканер. При обнаружении человека мы сканируем его лицо, сравниваем с лицами в базе данных пропавших людей. И если лица совпадают, мы сообщаем об этом в ближайший пункт МЧС и отправляем координаты, фотографию. При помощи нейронной сети мы можем увидеть видимые телесные повреждения у человека», – рассказал инженер Максим Козлов.    
Максим учится в девятом классе. Юный инженер посещает «Изобретариум» с открытия, прошёл практически все курсы технопарка. Кирилл учится в десятом классе. Юный программист пришёл в технопарк два года назад. Совместный труд привёл к положительному результату.

Идея создать уникальную систему по поиску людей появилась год назад. Проявился личный интерес школьников к функционалу дронов. По рекомендации руководителя проекта Макара Климова ребята изучили востребованность рынка и учли коммерческую составляющую. Разработку воспитанников «Изобретариума» Реутова готовятся тестировать спасатели. 
 
По словам руководителя, проект не имеет окончательного завершения. Подростки, исправляя ошибки и настраивая коммуникации, продолжают работать над усовершенствованием изобретения.

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#подмосковье
#московская область
#изобретение
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В Королёве начнут строительство новой поликлиники
27 сентября 2023, 13:51

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв, где проверил как идут работы по модернизации и пообщался с местными жителями.
В Королёве специалисты ввели в эксплуатацию новую котельную «Пионерская», которая питает множество домов в округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

К котельной в ближайшем будущем подключат и новую поликлинику, которую начнут строить в декабре-январе. Новая поликлиника будет рассчитана на детей и взрослых. В ней разместятся клинико-диагностическая лаборатория, центр здоровья, отделения специализированной и неотложной помощи, профилактики и реабилитации.
«Когда принималось решение о строительстве новой поликлиники, тепловых мощностей не хватало. Плюс к этому нам необходима была перекладка сетей на самой территории больницы, потому что они устарели. Сейчас за счёт создания автоматизированных узлов учёта, мы можем включать тепло в больницы, не дожидаясь старта отопительного сезона», - рассказал главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.

Жители муниципалитета отмечают необходимость в строительстве новой поликлиники. 
«Мы очень ждём новую поликлинику, она сильно нужна, особенно в районе улицы Карла Маркса, где большой микрорайон. Наша детская поликлиника сейчас не отвечает современным требованиям, по 5 часов люди сидят, помещения узкие», — добавила местная жительница Ольга Дубик.
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#строительство
#андрей воробьёв
#губернатор
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В Королёве проводят комплексное обновление теплосетей
27 сентября 2023, 13:24

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по модернизации теплотрассы, строительству котельной и пообщался с местными жителями.
Капитальный ремонт системы теплоснабжения и инженерной инфраструктуры повысит надёжность теплоснабжения жилых домов, социальных объектов и даст дополнительные мощности для подключения большой поликлиники, которую построят в 2026 году. 

Глава региона сообщил, что в текущем году на модернизацию ЖКХ в округе Королёв было направлено более 1,3 миллиарда рублей. Эта сумма позволила специалистам провести работы на нескольких ключевых объектах. Один объект, которого коснулись работы это — новая котельная «Пионерская» производительностью 86 Гкал/час, оснащённая средствами диспетчеризации. Котельная также может полностью работать в автоматическом режиме.
«Мы долго проектировали новую котельную и благодаря Фонду развития территорий, наконец, сумели её построить —самостоятельно, без привлечения заёмных средств, такой проект реализовать было бы невозможно. Котельная отвечает всем требованиям промышленной безопасности, у неё высокая степень автоматизации, она достигает максимальных энергетических показателей — на производство тепла требуются минимальные затраты энергоресурсов», — рассказал директор ООО «Первая Компания» Дмитрий Новичков.  

Директор компании отметил, что на сегодняшний день работает только 1 котёл в новой котельной, а с наступлением холодов специалисты задействуют все 6 котлов. 

Благодаря новой котельной теплом обеспечены 60 многоквартирных домов муниципалитета, в общей сложности условия стали комфортнее для 18 тысяч жителей. Также, котельная питает три детских сада, три школы и Центральную городскую больницу.

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#капремонт
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#губернатор
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Вход на «Госуслуги» усложнят с 1 октября: как не потерять аккаунт
С 1 октября вход на Госуслуги станет сложнее: кто столкнется с проблемами
27 сентября 2023, 13:19

Фото: IStock/apichon_tee

Процесс входа в приложение «Госуслуги» будет усложнен с 1 октября. Двухфакторная идентификация станет обязательной для всех пользователей. О том, как ее подключить и что она означает, расскажет редакция «Радио 1».

Двухфакторная аутентификация: «Госуслуги»

 
Вход в «Личный кабинет» на Госуслугах будет возможен после ввода кода из СМС или пароля, который будет сгенерирован приложением. Теперь для того, чтобы осуществить вход на портал ввести пароль для входа в приложение будет недостаточно. Кроме того, осуществить вход можно по биометрическим данным, если они были предоставлены ранее. Минцифры сообщили, что изменения связаны с введением дополнительного уровня защиты личных данных. Новые правила входа коснутся приложения и веб-версии портала.

 

Как входить на «Госуслуги» с 1 октября

 
Уведомления о грядущих изменениях начали приходить пользователям заблаговременно, а 1 октября они вступают в силу. Тем, кто не подключит двухфакторную идентификацию вручную до этой даты, она подключится автоматически при входе в приложение.


Россияне смогут проверить подлинность товара через «Госуслуги»
Россияне смогут проверить подлинность товара через «Госуслуги»

 

Как входить на «Госуслуги» по биометрии


Войти в приложение по биометрии возможно только через компьютер и в том случае, если биометрия была сдана ранее. При входе на сайт включится камера, после чего появится инструкция. После выполнения некоторых действий, доступ к приложению будет предоставлен.

У кого возникнут проблемы при входе на  «Госуслуги» с 1 октября


Проблемы с доступом к приложению возникнут у тех, кто использует номер телефона, не подвязанный к приложению «Госуслуги». Код в СМС для входа придёт на тот номер, который указан на портале. Если номер мобильного телефона в приложении актуальный и к нему есть доступ, проблем со входом не возникнет.

 

Как включить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»?

 
Для того, чтобы подключить дополнительную защиту «Личного кабинета» в приложении самостоятельно, нужно найти раздел «Безопасность», затем выбрать опцию «Вход с подтверждением» и пункт «По СМС на номер». Далее нужно убедиться в правильности введенного номера мобильного телефона, на который придет СМС-код для входа в приложение. На этот же номер будут приходить СМС в последующем. Пароли будут необходимы для входа в приложение и повторно их использовать нельзя. 
 
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#безопасность
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#госуслуги
#приложения
#портал
#смс
#биометрия
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Фитнес-индустрия заявила о сильнейшем дефиците кадров
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии заявили о сильнейшем дефиците кадров
27 сентября 2023, 13:17

Фото: IStock/Mikhail Spaskov

Фитнес-клубы столкнулись с сильным дефицитом кадров. Количество резюме на рынке труда сократилось в три раза, рассказала «Радио 1» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
По словам собеседницы, раньше на вакантное место приходилось порядка шести кандидатов, сегодня эта цифра сократилась до одного-двух.
«Это означает, что мы берём практически каждого человека, который обращается за трудоустройством в фитнесс-клубы», — сказала Киселева.
Эксперт подчеркнула, что проблемы начались во время пандемии коронавируса, и продолжились после начала спецоперации и частичной мобилизации.
«Это вымывание кадров в ковид, тогда огромное количество людей ушли в связи с тем, что отрасль была максимально нестабильна. Это и влияние событий 2022 года, которые также серьёзно подействовали на то, что часть наших сотрудников либо ушла, либо уехала», — добавила Ольга Киселева.
Помимо прочего, зарплаты в отрасли растут не динамично. Из-за этого возникает проблема профессиональных кадров.
«Подготовка кадров сейчас для фитнеса практически не ведётся: практически нет ни одного базового вуза с нормальной бакалаврской программой. И когда к нам в фитнес-клубы приходят физкультурные тренеры, очень много времени уходит на то, чтобы адаптировать этого человека к нашим условиям», — заключила собеседница.  
Напомним, ранее «Радио 1» сообщало, что ресторанный бизнес, клининг и строительная отрасль столкнулись с серьёзным дефицитом кадров. Порядка 40% всех вакансий на сервисах по поиску работы – от работодателей сферы обслуживания. Причинами кризиса эксперты считают низкую безработицу, невысокие зарплаты и отток мигрантов из-за слабого рубля. Подробнее о том, как нехватка рабочих рук отразилась на простых россиянах и представителях бизнеса, читайте в нашем материале

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#фитнес
#зарплаты
#профессии
#дефицит
#кадры
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Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв
27 сентября 2023, 13:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по модернизации теплотрассы, строительству котельной и пообщался с местными жителями.
В Королёве недавно ввели в эксплуатацию новую котельную «Пионерская», а до конца текущего года специалисты модернизируют ещё одну котельную, а также 1,9 км теплотрассы, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«У нас запланированы масштабные работы и в этом, и в следующем году. Это делается для того, чтобы не допустить ситуации, которая возникла в Химках — там были изношены сети и прошлой зимой они окончательно пришли в негодность. Чтобы такое не повторилось в Королёве, мы проводим здесь модернизацию опережающими темпами. В конце года у нас ещё одно важное событие — в центре города начинаем строить большую поликлинику на 1000 посещений. Для её подключения также необходимы дополнительные мощности», — сказал губернатор Подмосковья в ходе разговора с местными жителями.

Капитальный ремонт системы теплоснабжения и инженерной инфраструктуры ведётся в рамках федеральной программы с участием Фонда развития территорий, который создан Правительством России.

В ходе общения с губернатором региона местные жители поднимали вопросы организации дополнительного въезда в город, реконструкции ж/д платформы, благоустройства, строительства социальных объектов, площадок для выгула собак.
 
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Воробьёв поручил обеспечить максимальную газовую безопасность в Подмосковье.
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#капитальный ремонт
#специалисты
#андрей иванов
#королёв
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В России представили полностью отечественный симулятор полёта дронов
27 сентября 2023, 12:49

Фото: iStock/valio84sl

В России разработали отечественный программно-аппаратный комплекс «Квадросим» для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов любого уровня. Об этом сообщает RT.
Разработчик проекта, участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы Егор Сечинский заявил, что пользователь такого комплекса сможет сам определять условия полёта.

«От выбора погодных условий и времени суток до модели дрона с различными характеристиками, такими как максимальная скорость, грузоподъёмность и дальность приёма сигнала», — приводит слова Сечинского RT.

Он также отметил, что проект содержит в себе функции включения электромагнитных помех, создание команд под различные типы рельефа и добавление на карту любых моделей техники.

Напомним, ранее студенты Иркутского национального исследовательского технического университета разработали уникальный беспилотник, который может тушить пожары с помощью искусственного интеллекта (ИИ). 

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#путин
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В Москве после отравления умер фигурист Раевский
27 сентября 2023, 12:48

Фото: iStock/SergeyPankratov

Вадим Раевский был госпитализирован 20 сентября.
РЕН ТВ пишет, что 52-летний известный советский и российский фигурист Вадим Раевский умер в московской больнице после сильного отравления. Врачи пытались спасти спортсмена 6 дней.
 
«Раевский поступил в больницу днем 20 сентября – у него обнаружили признаки сильного токсического отравления неизвестным разъедающим веществом», – сообщил источник.
Раевский находился в реанимацию. 26 сентября спортсмен умер.
 
Вадим Раевский является чемпионом Кубка СССР, трижды победителем открытого первенства Москвы. Раевский 20 лет занимался тренерской деятельностью: работал с юными фигуристами.

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