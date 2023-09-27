В Королёве проведут капремонт нескольких ключевых объектов теплоснабжения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Работы ведём вместе с Фондом развития территорий. Сети изношенные, поэтому нужны дополнительные мощности. Также нужны ресурсы, чтобы подключить новую поликлинику на 1 тыс посещений в смену», – сказал глава региона.По его словам, в работе – несколько ключевых объектов. Среди них новая котельная «Пионерская», которая питает 60 домов на улицах Гагарина, Чайковского, Пионерской, Терешковой и Лермонтова, а также обеспечивает горячей и холодной водой более 18 тыс жителей, детсады, школы и Центральную городскую больницу.
«Ещё одну котельную «Новые Подлипки» сдадим до конца года – увеличим мощности, чтобы охватить ещё 160 домов и 45 тыс жителей. Сейчас её готовность составляет 73%. Планируем запустить её в этом отопительном сезоне и закончить модернизацию 900 м теплотрассы от котельной», – пояснил Воробьёв.Он добавил, что также обновляется большой участок теплосети – 1 км теплотрассы от котельной «Самаровка». Его ввели в эксплуатацию в конце 1980-х – начале 1990-х. Котельная обеспечивает теплом 60 тыс человек, живущих на проспекте Космонавтов, а также 17 соцобъектов. Участок готов на 90%.
В планах на 2024-2026 годы – переложить коммуникации центральной и старой части города. Это шесть магистральных трасс и 16 км сетей. По оценке губернатора, для Королёва это самая масштабная реконструкция инфраструктуры ЖКХ за долгое время.
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