В Королёве проводят комплексное обновление теплосетей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как идут работы по модернизации теплотрассы, строительству котельной и пообщался с местными жителями.
Капитальный ремонт системы теплоснабжения и инженерной инфраструктуры повысит надёжность теплоснабжения жилых домов, социальных объектов и даст дополнительные мощности для подключения большой поликлиники, которую построят в 2026 году.
Глава региона сообщил, что в текущем году на модернизацию ЖКХ в округе Королёв было направлено более 1,3 миллиарда рублей. Эта сумма позволила специалистам провести работы на нескольких ключевых объектах. Один объект, которого коснулись работы это — новая котельная «Пионерская» производительностью 86 Гкал/час, оснащённая средствами диспетчеризации, котельная также может полностью работать в автоматическом режиме.
Директор компании отметил, что на сегодняшний день работает только 1 котёл в новой котельной, а с наступлением холодов специалисты задействуют все 6 котлов.
Благодаря новой котельной теплом обеспечены 60 многоквартирных домов муниципалитета, в общей сложности условия стали комфортнее для 18 тысяч жителей. Также, котельная питает три детских сада, три школы и Центральную городскую больницу.
Читайте также:
Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв.
Специалисты улучшат качество водоснабжения для 106 тысяч жителей Подмосковья.
В Королёве проведут капремонт нескольких ключевых объектов теплоснабжения.
Глава региона сообщил, что в текущем году на модернизацию ЖКХ в округе Королёв было направлено более 1,3 миллиарда рублей. Эта сумма позволила специалистам провести работы на нескольких ключевых объектах. Один объект, которого коснулись работы это — новая котельная «Пионерская» производительностью 86 Гкал/час, оснащённая средствами диспетчеризации, котельная также может полностью работать в автоматическом режиме.
«Мы долго проектировали новую котельную и благодаря Фонду развития территорий, наконец, сумели её построить —самостоятельно, без привлечения заёмных средств, такой проект реализовать было бы невозможно. Котельная отвечает всем требованиям промышленной безопасности, у неё высокая степень автоматизации, она достигает максимальных энергетических показателей — на производство тепла требуются минимальные затраты энергоресурсов», — рассказал директор ООО «Первая Компания» Дмитрий Новичков.
Директор компании отметил, что на сегодняшний день работает только 1 котёл в новой котельной, а с наступлением холодов специалисты задействуют все 6 котлов.
Благодаря новой котельной теплом обеспечены 60 многоквартирных домов муниципалитета, в общей сложности условия стали комфортнее для 18 тысяч жителей. Также, котельная питает три детских сада, три школы и Центральную городскую больницу.
Читайте также:
Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом подмосковный Королёв.
Специалисты улучшат качество водоснабжения для 106 тысяч жителей Подмосковья.
В Королёве проведут капремонт нескольких ключевых объектов теплоснабжения.
Алиса Сергиенко