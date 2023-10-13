В Котельниках дольщики получили ключи от квартир в ЖК «Белые росы»

Фото: пресс-служба
Жители Подмосковья начали получать ключи от квартир в ЖК «Белые росы» благодаря фонду защиты прав дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Строительство комплекта должны были закончить в 2015 году , но из-за финансовых проблем застройщика работы были приостановлены. В апреле 2021-го дома передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области и в августе 203 года его уже ввели в эксплуатацию.
Стоит отметить, что острой проблемой в Подмосковье были обманутые дольщики. По словам губернатора к концу года «права всех дольщиков будут восстановлены».
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«Важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК «Белые Росы» - это почти 800 наших жителей. Здесь начали выдавать ключи, и скоро все семьи смогут отметить новоселье <…>Президент поставил задачу к 2024 году помочь всем, кто по вине недобросовестных застройщиков остался без жилья. Важно, что в этом вопросе нас поддержало федеральное Правительство, и сейчас уже 109 из 117,5 тысяч наших жителей переехали в свои квартиры или получили законную компенсацию », - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что острой проблемой в Подмосковье были обманутые дольщики. По словам губернатора к концу года «права всех дольщиков будут восстановлены».
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Мира Полтева