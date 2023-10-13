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В Котельниках дольщики получили ключи от квартир в ЖК «Белые росы»

13 октября 2023, 10:49
Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Жители Подмосковья начали получать ключи от квартир в ЖК «Белые росы» благодаря фонду защиты прав дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Строительство комплекта должны были закончить в 2015 году , но из-за финансовых проблем застройщика работы были приостановлены. В апреле 2021-го дома передали Фонду защиты прав дольщиков Московской области и в августе 203 года его уже ввели в эксплуатацию.

«Важное событие для всех, кто долго ждал свои квартиры в ЖК «Белые Росы» - это почти 800 наших жителей. Здесь начали выдавать ключи, и скоро все семьи смогут отметить новоселье <…>Президент поставил задачу к 2024 году помочь всем, кто по вине недобросовестных застройщиков остался без жилья. Важно, что в этом вопросе нас поддержало федеральное Правительство, и сейчас уже 109 из 117,5 тысяч наших жителей переехали в свои квартиры или получили законную компенсацию », - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.


Стоит отметить, что острой проблемой в Подмосковье были обманутые дольщики. По словам губернатора к концу года «права всех дольщиков будут восстановлены».

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#обманутые дольщики
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ЧФ проводит в Севастополе учения по противоминной и противодиверсионной обороне
13 октября 2023, 12:30

Фото: iStock/Irina Kononova

Черноморский флот проводит плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне на внешнем рейде бухты Севастополя, передает отдел информационного обеспечения флота.
Сообщается, что в рамках обучения отработаны задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и катеров без экипажа. К учениям привлекались патрульный корабль «Павел Державин», а также противодиверсионные катера.

Отмечается, что после учений они вернутся в пункт постоянной дислокации.

Ранее сообщалось о том, что на Чёрном море после приостановления участия России в зерновой сделке прошли учения по изоляции района, временно закрытого для судоходства. Уточняется, что отрабатывалось задержание судна-нарушителя. 

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#севастополь
#рф
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Опрос: почти половина россиян решает проблемы с помощью искусственного интеллекта
Авито Работа: 41% россиян иногда используют искусственный интеллект для работы
13 октября 2023, 12:27

Фото: IStock/Guillaume

Почти половина россиян (41%) хотя бы иногда используют возможности искусственного интеллекта для решения рабочих вопросов. Об этом говорится в исследовании Авито Работы, которое есть в распоряжении «Радио 1».
Участие в опросе приняли больше 10 тысяч работающих россиян. Больше половины респондентов (55%) ответили, что ещё не до конца понимают суть работы ИИ.
«Уже 41% работающих россиян рассказали о том, что хотя бы иногда используют возможности искусственного интеллекта при решении рабочих вопросов. Кроме того, ещё 40% респондентов стремятся к освоению технологии и последующей модернизации трудовых процессов. Безусловно, ИИ не способен заменить работу и мышление человека, но он может стать продуктивным инструментом для решения рутинных аналитических и статистических задач», — рассказал управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель.
Выяснилось, что активнее всего возможности искусственного интеллекта используют сотрудники IT-отрасли (58%) и банковской сферы (53%). Также пользуются популярностью нейросети с искусственным интеллектом в онлайн-торговле (50%), искусстве и развлечении (49%) и бьюти-сфере (49%). Среди тех, кто активно использует ИИ для работы оказались работники автомобильного бизнеса, сферы образования, бухгалтерии, консалтинга, администрирования, сельского хозяйства и других.

В целом больше трети (37%) работающих россиян ответили, что искусственный интеллект смог полностью достичь поставленной перед ним цели, а ещё 60% отметили, что задачи, к которым привлекали ИИ, были решены частично.

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#технологии
#учителя
#it
#искусственный интеллект
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«Общая тревога»: раскрыта реальная причина подачи сигналов российских самолетов
Сбой в системе стал причиной сигналов тревоги от пяти самолетов над РФ
13 октября 2023, 12:13

Фото: istock/undefined undefined

Накануне пять авиалайнеров, летевших над Россией, подали сигналы тревоги. Редакция «Радио 1» расскажет, о каких рейсах идет речь и в чем причина инцидента.

Самолеты подали сигналы тревоги


Сразу пять российских самолетов, подали сигналы тревоги во время полета над Центральной частью России. Об этом 12 октября сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на авиационные службы. По информации издания, воздушные судна не отклонились от курса и продолжили следовать по маршруту. Речь идет о рейсах: Череповец – Москва, Самара – Санкт-Петербург, Петрозаводск – Москва, Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург. Экипажи самолетов подали сигнал «Общая тревога» или «Аварийная ситуация».

Что значит сигнал тревоги, поданный самолетом


Экипаж авиалайнера может подать сигнал тревоги, если не может локализовать возникшую опасность. Случаи подачи сигнала прописаны в инструктаже пилотов. Оповещение о внештатной ситуации приходит авиадиспетчерам, которые помогают разрешить ситуацию.

Росавиация опровергла сигналы тревоги


В Росавиации сообщили, что российские СМИ получили информацию о подаче сигналов тревоги экипажами самолетов из иностранного сервиса отслеживания полетов FlightRadar24. По словам представителя авиационного ведомства, на сервисе произошел сбой.

Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов
Авиакомпании начнут проверят при задержках из-за неисправности бортов

Специалисты единой системы организации воздушного движения не выявили случаи срабатывания датчиков, сигнализирующих о тревоге или иных проблемах на бортах. В ведомстве подчеркнули, что российские специалисты не несут ответственность за неполадки в работе иностранного сервиса.
Самолеты, выполняющие вышеуказанные рейсы, достигли пунктов назначения. По прибытии в аэропорты члены экипажей сообщили журналистам, что ЧП на борту не происходили, полет прошел в штатном режиме.


Когда ранее самолеты подавали сигнал тревоги в России


Ранее три пассажирских самолета уже подавали сигналы тревоги. 24 августа 2023 года самолет, выполнявший рейс Сочи — Екатеринбург подал сигнал оповещения о внештатной ситуации на борту, после чего совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод. Причиной инцидента стало задымление в багажном отсеке воздушного судна.

Через три дня аналогичный сигнал был подан пассажирским самолетом Москва — Минеральные Воды. Состояние одного из пассажиров резко ухудшилось и экипаж принял решение о вынужденной посадке в Волгограде.

12 сентября пассажирский самолет, следовавший из Сочи в Омск подал сигнал тревоги и исчез с радаров. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Новосибирской области. У самолета отказала гидравлическая система, что едва не привело к катастрофе. На борту находилось 170 человек. Благодаря грамотным действиям экипажа жертв удалось избежать.

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#тревога
#новости
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Кинологи раскрыли, когда вылизывание лап может быть опасно для собаки
Кинологи объяснили, почему собаки вылизывают лапы
13 октября 2023, 12:10

Фото: IStock/IRYNA KAZLOVA

Вылизывание лап может говорить о проблемах у собаки. Например, питомца может беспокоить застрявший между подушечками предмет, боль, проблема с кожей или гигиена. Об этом «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
 «Если собака периодически облизывает лапы, не стоит сильно переживать. Но, если такое поведение наблюдается постоянно, важно разобраться в причинах. Это может быть аллергия, стресс, занозы, порезы и многое другое. Внимательно осмотрите лапы питомца, чтобы исключить повреждения или наличие застрявшего острого предмета. В некоторых случаях питомцу может потребоваться помощь ветеринарного врача», – отметил специалист.

Гигиена

Собака может вылизывать лапы после прогулки или после приёма пищи. Это говорит об излишней чистоплотности питомца. Даже те питомцы, которые не слишком чистоплотны, время от времени могут вылизывать подушечки лап и окружающие области. В этом случае специалисты призывают не беспокоиться за здоровье любимца.

Инородный предмет

Если собака во время прогулки или после неё усиленно вылизывает лапы, кинологи советуют посмотреть на лапы питомца. Такое поведение может говорить о том, что у собака наступила на инородный предмет и старается от него избавиться. Например, это могут сухие растения или острые предметы. Осмотрите лапы любимца и, если обнаружили повреждение, извлеките инородный предмет и обработайте рану.

Укус насекомого

Также во время прогулки питомец может случайно наступить на осу или задеть её во время прогулки. Если заметили, что питомец усердно лижет лапу, осмотрите лапы. Если вы нашли место укуса и удалите жало, если оно осталось после насекомого. Затем обработайте рану и дайте собаке антигистаминное средство.

Аллергия

Неправильное питание или контакт с каким-либо веществом может вызвать аллергию у питомца. Если вы заметили, что после приёма пищи у собаки начались зуд и раздражение подушечек лап, осмотрите питомца. При аллергии начинается воспаление, покраснение и раздражение кожи. Обратитесь за помощью к ветеринару, чтобы поставить диагноз и пройти лечение.
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Виноград, огурец, арбуз: что из этого можно давать собаке?

Инфекция

Если у собаки развилась бактериалльная или грибковая инфекция лап, это может вызывать не только сильнейший зуд, но и боль. Причин, из-за которых у собаки может возникнуть инфекция, множество. Это могут быть как внешние паразитарные возбудители, так и внутренние процессы в организме. Разобраться в этом вопросе поможет ветеринарный врач. Кинологи напоминают, что самолечение может привести к серьёзным последствиям.

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#собаки
#инфекция
#здоровье
#лечение
#кинологи
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Москвичам пообещали последние тёплые, но дождливые выходные
Синоптик Шувалов заявил, что в Москву придут последние тёплые дни
13 октября 2023, 12:08

Фото: IStock/Germanovich

Последние тёплые дни придут российскую столицу в предстоящие выходные, но они будут сопровождаться дождями. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, утром в субботу температура воздуха в Москве будет низкой – на уровне 5 градусов, однако днём она прогреется до 13… 15 градусов. Также в городе пройдут небольшие дожди.
«В выходные сохранится теплая погода. В ночь на субботу будет достаточно малооблачно, но утром температура может быть около 5 градусов тепла, зато потом она поднимется до 13… 15 градусов, и такой же теплой она сохранится до воскресенья. Дожди будут наблюдаться в оба дня, но в последний выходной их будет немного больше», — заметил синоптик.
Александр Шувалов подчеркнул, что это будут одни из последних тёплых дней в этом году.
«Возвращения тепла скорее всего больше не будет. С понедельника мы будет катиться в вниз по температурной отметке, в первой половине недели будет не выше 6… 8 градусов, а во второй половине неделе вообще опустимся ближе к нулю», — сказал он.
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#погода
#температура
#выходные
#дожди
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К адвокатам Алексея Навального* пришли с обысками
13 октября 2023, 11:43

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Юрист Вячеслав Гимади сообщил, что к адвокатам, которые защищали Алексея Навального*, пришли с обысками по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом Гимади написал в социальной сети X.
Гимади отметил, что адвокаты не занимаются политикой. В их компетенцию входит защита обвиняемых, «они обязательно должны быть в деле по закону, УПК». 

Юрист добавил, что по общему правилу, адвокаты не могут отказываться от защиты. Сообщается, что силовики пришли с обысками к адвокатам Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру.

Напомним, Навальный* отбывает тюремный срок с февраля 2021 года. В тот момент ему заменили реальным условный срок по делу «Ив Роше». В июне 2022 года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве.

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*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
#приговор
#юрист
#защита
#навальный
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Илон Маск перешел на торговлю пивом
Компания Tesla запустила в продажу ограниченную серию пива и кружек
13 октября 2023, 10:20

Фото: istockphoto/Anski

Компания Tesla запустила в продажу ограниченную серию наборов из пива и кружек, выполненных в стиле электропикапа Cybertruck. Комплект CyberBeer + CyberStein Limited Edition Set стоит 150 долларов (примерно 14,5 тысячи рублей).
Владелец компании миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал ссылку на сайт, где можно приобрести кибер-пиво и кибер-кружки. Набор состоит из двух бутылок пива Halles Lager с европейским хмелем и двух пивных кружек. И бутылки, и кружки имеют уникальный дизайн, напоминающий кузов пикапа Cybertruck, представленный компанией Tesla в 2019 году.

Идея создания пива в стиле электромобиля пришла Илону Маску в голову во время Giga Fest. Это было мероприятие, посвященное открытию завода Gigafactory Berlin, которое эксцентричный миллиардер посетил несколько лет назад. Стоит отметить, что Маск и Tesla в дополнение к пивному кибер-набору предлагают также открывашку для пива уникальной формы. За дополнительную плату в 50 долларов (около 4,8 тысячи рублей). Ажиотажного спроса пока не наблюдается. Очевидно, эксклюзивный товар ждет особо тонких ценителей.

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#кружки
#twitter
#илон маск
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РБК: Главы сервисов знакомств рассказали о нюансах создания аналога Tinder
13 октября 2023, 09:31

Фото: istock / oatawa

В России оценили возможность создания отечественной альтернативы ушедшему сервису знакомств Tinder. Об этом рассказал гендиректор сервиса «Мамба» Андрей Бронецкий в беседе с РБК.
Бронецкий заявил, что такой сервис возможно появится у «Мамбы» или у других конкурентов. Он рассказал, что это будет что-то подобное клубу по интересам с избирательной аудиторией — пользователи увидят только самых успешных и красивых собеседников. Но при этом, существует риск не набрать необходимое количество аудитории и скатиться в эскорт-услуги. 

Также глава Loveplanet Елена Беляевских заявила, что можно создать некий нишевый сервис для состоятельных людей. Но если если проверка пользователей сервиса будет несовершенна, то платформа, вероятнее всего, в сокром времени погибнет.

Американский сервис Tinder заявил об уходе из России в мае 2023 года. Приложение перестало работать в июне.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит законность введения комиссий интернет-магазина Wildberries за оплату покупок картами Visa и Mastercard. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сервис
#услуги
#пользователи
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Школьники из Каширы сплели масксети для участников СВО
13 октября 2023, 09:30

Фото: iStock/Smederevac

Каширские школьники помогли волонтерам в плетении маскировочных сетей для участников специальной военной операции, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Акцию с плетением масксетей организовали представители «Движения Первых». К командной работе они привлекли учеников и педагогов из каширских школ  № 1, МБОУ «СОШ с УИОП № 2» г. Кашира, МБОУ «Тарасковская СОШ» городской округ Кашира (Зендиково) и МБОУ «СОШ № 9».  

Как правильно изготавливать столь важный для российских военных инвентарь показала руководитель Комитета Семей Воинов Отечества городского округа Кашира Наталья Кульнева.  

Уже совсем скоро сети, сделанные руками каширских активистов, отправятся в зону спецоперации и помогут солдатам Вооруженных сил РФ.
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