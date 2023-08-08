В Котельниках достроили детсад на 350 мест

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«Рабочие завершили основные строительно-монтажные работы. Они приступили к пусконаладке инженерных систем, сборке и расстановке мебели. Объект готовят к вводу в эксплуатацию», – отметили в министерстве.Общая площадь трёхэтажного здания сада – более 4,7 тыс кв м. Оно оборудовано с учётом доступности маломобильных групп населения.
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