В Котельниках достроили проблемный ЖК «Белые росы» на 800 дольщиков

Фото: Главгосстройнадзор МО
В Котельниках заключение о соответствии получили два проблемных дома в жилом комплексе «Белые росы». Квартир с 2015 года ждали около 800 дольщиков, сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
«Ведомство выдало заключение о соответствии проектной документации двум 24-этажным проблемным домам ЖК «Белые росы». Восстановления своих прав ожидают 790 пострадавших дольщиков. Жилая площадь ЖК - 50,5 тыс кв м», – говорится в сообщении.Строительство «Белых рос» началось в октябре 2013 года. Однако из-за финансовых трудностей застройщик ООО «Стройкомфорт» остановил работу.
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Лора Луганская