В Котельниках обустроили ещё три народные тропы

Фото: сайт г. о. Котельники / Ольга Фельдфебелева
В микрорайоне Ковровый в Котельниках появились три новые народные тропы, обустроенные по программе «Пешком». Об этом сообщается на сайте городского округа.
Две тропы появились по адресу ул. Ковровая, 31, вдоль детской игровой зоны и вдоль заднего фасада жилого дома. Ещё одна расположена на ул. Новой, 11. Она обеспечивает дополнительный подход к детской площадке.
Работы начались по просьбам жителей. Программа «Народная тропа» действует в городе более трёх лет. Работы по обустройству дорожек близятся к завершению. Срок окончания по муниципальному контракту - 15 августа. Однако с учётом установившейся хорошей погоды завершить работу рассчитывают раньше. Затем будет выполнено благоустройство – восстановлены газоны, промыты от пыли дворы.
Смысл программы «Народные тропы» – обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы срезать путь до автобусной остановки, школы или больницы. Позже название программы поменяли на «Пешком».
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Работы начались по просьбам жителей. Программа «Народная тропа» действует в городе более трёх лет. Работы по обустройству дорожек близятся к завершению. Срок окончания по муниципальному контракту - 15 августа. Однако с учётом установившейся хорошей погоды завершить работу рассчитывают раньше. Затем будет выполнено благоустройство – восстановлены газоны, промыты от пыли дворы.
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Лора Луганская