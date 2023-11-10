В Котельниках открыли новый корпус детсада «Маргаритка» на 350 дошкольников

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с вице-губернатором Подмосковья Евгением Хромушиным провёл заседание штаба по вопросам отопления. На встречу пригласили жителей домов на улицах Микояна, Зелёной, Маяковского, Пролетарской и Юбилейном проспекте. Сначала отопительного сезона там наблюдались перебои в подаче тепла.