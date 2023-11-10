В Котельниках открыли новый корпус детсада «Маргаритка» на 350 дошкольников

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина
В микрорайоне Котельников Парковый торжественно открыли новый корпус детского сада «Маргаритка». Он рассчитан на 350 воспитанников, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«Разнообразные игрушки, современное развивающее оборудование, цифровые обучающие комплексы – детсад обеспечен всем необходимым для работы с дошколятами. Для малышей созданы условия, которые позволят им качественно подготовиться к следующему этапу обучения. Это просторные яркие групповые и спальни, музыкальный и спортивный залы, пищеблок полного цикла и блок медицинский», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Он добавил, что для родителей организовали экскурсию по зданию садика, а для детей – анимационная программа и шоу мыльных пузырей.
Читайте также:
В ЖК «Опалиха О3» ввели в эксплуатацию новый детсад
Психолог Клюваева: Расписание – основа психологической стабильности ребёнка
В Подмосковье дети могут пройти комплексное обследование на аллергены
Лора Луганская