В Котельниках после капремонта открыли детсад на 80 воспитанников

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина
В микрорайоне Ковровый в Котельниках после капремонта для 80 воспитанников открылся детсад «Детство». Об этом сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«Подрядчик выполнил замену кровли и полное обновление фасада, отделку помещений. В дошкольном учреждении установлены новые системы вентиляции и противопожарной безопасности, выполнен монтаж систем энергообеспечения, отопления, водоснабжения и канализации», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.По его словам, малыши познакомились с обновлёнными уютными, просторными групповыми и новыми игрушками. По случаю открытия для ребят организовали анимационную программу.
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