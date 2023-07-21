В Котельниках появится новый детский сад

Фото: официальный сайт администрации городского округа Котельники
На данный момент строительная готовность объекта составляет 60%.
«Котельники один из самых быстроразвивающихся муниципалитетов Московской области и строительство социальной инфраструктуры в городском округе — одна из приоритетных задач. Новый детский сад, согласно проекту, будет оборудован физкультурным и музыкальным залами, пищеблоком, медицинским и методическим кабинетами, группами дневного пребывания», — добавил депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.Читайте также:
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