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В Котельниках появится новый детский сад

21 июля 2023, 09:55

Фото: официальный сайт администрации городского округа Котельники

В подмосковных Котельниках продолжается строительство детского сада рядом с жилым комплексом «Белая дача».
Новое ​дошкольное учреждение вместит в себя 350 воспитанников, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Котельники.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 60%.


Завершение строительных работ намечается на 4 квартал 2023 года.
«Котельники один из самых быстроразвивающихся муниципалитетов Московской области и строительство социальной инфраструктуры в городском округе — одна из приоритетных задач. Новый детский сад, согласно проекту, будет оборудован физкультурным и музыкальным залами, пищеблоком, медицинским и методическим кабинетами, группами дневного пребывания», — добавил депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.
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#Котельники
#детский сад
#детсад
#строительство
#Единая Россия
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Картаполов: Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года
21 июля 2023, 09:55

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Нижний предел призывного возраста решено не повышать до 21 года, изменения коснутся только верхнего предела. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, поднимут только верхний», - заявил Картаполов.
Таким образом, призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. При этом депутат добавил, что во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.

Картаполов объяснил, что возрастные границы будут расширены исходя из пожеланий молодых людей, которые хотят пойти в армию в 18 лет.

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#призывной возраст
#срочная служба
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В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла
21 июля 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 21 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 888 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь» и М-9 «Балтия».

Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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В Санкт-Петербурге умер актер из фильма «Республика ШКИД» Вячеслав Голубков
73-летний актер Вячеслав Голубков, который известен ролью в фильме «Республика ШКИД», скончался в Санкт-Петербурге.
21 июля 2023, 09:06

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

Прощание с Вячеславом Голубковым состоится на сцене Новомосковского драматического театра.
Вячеслав Голубков родился 19 сентября 1949 года. С 1977 по 2018 год артист служил в Новомосковском драматическом театре.
 
За время своей сыграл более 100 ролей. В 2018 года Вячеслав Голубков переехал в Санкт-Петербург.

Ранее стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы, установившей причины смерти известного актера Александра Орловского.

По информации портала «Кино-театр.ру», артист скончался от сердечной недостаточности. Напомним, что тело 60-летнего Орловского обнаружили лишь спустя 8 дней после его кончины в запертой квартире в Благовещенске.

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#Голубков
#Вячеслав Голубков
#актёр
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В Госдуме подготовили законопроект, который позволит студенткам в декрете перевестись на бюджет
Депутат Даванков направил в кабмин законопроект, который даст право студенткам в декрете переводиться на бюджет
21 июля 2023, 08:50

Фото:istockphoto/photobac

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») подготовил и направил на заключение в правительство законопроект, который даст право студенткам, родивших ребенка в период обучения, переводиться с платного на бюджетное место.
ТАСС пишет, что перевод возможен по образовательной программе подготовки и форме обучения на том курсе, на котором студентка уже находилась, а также в случае отсутствия таких мест при подаче ею документов.

Сообщается, что рассчитать сумму дополнительного финансирования на реализацию инициативы невозможно, потому что информация о количестве женщин, которые родили ребенка в период обучения и не получили возможности перехода с платного обучения на бесплатное, не обнародуется.
 
Владислав Даванков считает, что беременность не должна становиться причиной ухода из университета. Но сейчас в стране мало кто после рождения ребенка продолжает платное обучение.

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#Госдума
#законопроект
#декрет
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В Роскачестве рассказали, как продлить работу батареи телефона
Роскачество: Продлить работу батареи телефона можно, отключив поиск Wi-Fi и Bluetooth
21 июля 2023, 06:30

Фото: iStock/Bussarin Rinchumrus

В Роскачестве рассказали, что продлить работу батареи телефона можно с помощью отключения Wi-Fi, Bluetooth и лишних уведомлений. Об этом пишет РИА Новости.
В организации отметили, что даже на неиспользуемом смартфоне множество приложений работают в фоновом режиме, расходуя заряд и собирая информацию.

Эксперты посоветовали отключать в настройках разрешения в разделах «Поиск Bluetooth-соединений» и «Поиск сетей Wi-Fi».

«Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом», — пояснили в Роскачестве.

Кроме того, следует выключить push-уведомления.

«Так как именно экран является самым «прожорливым» элементом в цепи энергопотребления на смартфоне, то рекомендуем также зайти в «Настройки» — «Блокировка экрана» и отключить опцию «Пробуждать для показа уведомлений». И теперь, когда вам придет уведомление или сообщение, экран телефона не будет загораться, а значит сэкономит заряд», — цитирует агентство слова собеседника.

Так, отключение ряда опций поможет улучить производительность телефона и продлить время работы батареи, заключили в Роскачестве.

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В России изменят систему оплаты ЖКУ

#телефон
#батарея
#Роскачество
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В России изменят систему оплаты ЖКУ
«Известия»: Минстрой РФ разрабатывает специальные счета для оплаты ЖКУ
21 июля 2023, 05:12

Фото: Фотобанк Московской области

Минстрой России по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает специальные счета для оплаты коммунальных услуг. Об этом пишут «Известия».
В публикации говорится, что будет введено обязательное аккумулирование лицами, управляющими многоквартирными домами, платежей для расчетов за ЖКУ на специальном банковском счете.

В Минстрое подчеркнули, что жильцы не могут контролировать использование средств, пока они перечисляют платежи управляющей компании. Новая система повысит финансовую прозрачность в системе оплаты коммунальных услуг.

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#ЖКУ
#оплата
#Россия
#Минстрой
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Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста
Крючков призвал граждан не снимать видео с Крымского моста, чтобы их не использовал противник
21 июля 2023, 00:54

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал граждан РФ отказаться от съемок видео на Крымском мосту, чтобы у противника не было возможности использоваться подобные кадры в своих целях.
Он напомнил, что страна сейчас живет в условиях военной спецоперации, при которых безопасность ежедневно обеспечивается силами тысяч людей.

«Враг уже два раза наносил удары по Крымскому мосту. При любой угрозе с объекта убирают людей и машины. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — написал Крючков в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что в настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено.

В понедельник, 17 июля, ночью Крымский мост атаковали два украинских надводных БПЛА. Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Двое взрослых погибли и один ребенок пострадал в результате происшествия, также было повреждено автодорожное полотно. В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь в реверсивном режиме.

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#Крымский мост
#Крючков
#видео
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Иосиф Пригожин отреагировал на введенные против него санкции
Иосиф Пригожин заявил, что включением в санкционный список Канады с ним сводят счеты
20 июля 2023, 22:03

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя введенные в отношении него санкции Канады, заявил, что ему все равно.
По его словам, канадской стороне нечем заняться, кроме как сводить счеты с людьми, имеющими отношение к творчеству. Об этом российский продюсер сообщил изданию RT. 

«Ну ввели и ввели. Что теперь я могу сделать? Им ничего не остается делать, как сводить», – заявил Пригожин.
 Он также добавил, что таким образом, в западных странах проявляется «демократия», при которой не может быть запрещено кому-то покидать страну или въезжать в нее. 

Напомним, Канада ввела санкции в отношении ряда российских артистов и должностных лиц государства. В список рестрикций также вошли платежные системы и российские сотовые операторы. 

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#Иосиф Пригожин
#санкции
#Канада
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В Петербурге пройдет первая в истории благотворительная акция сапсёрферов «Делись энергией поддержки»
20 июля 2023, 21:49

Фото: istockphoto/Uldis Laganovskis

На крупнейшем в мире речном карнавале «Фонтанка SUP» 5 августа состоится первая в истории благотворительная акция сапсёрферов «Делись энергией поддержки».
В ней примут участие тысячи петербуржцев и участников из других городов. Для ее проведения на воде будут установлены специальные сенсорные маяки, передает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». За каждое прикосновение к ним компания «Газпром нефть» сделает денежный взнос в благотворительный фонд «Антон тут рядом», который оказывает поддержку людям с аутизмом.

Сенсорные маяки будут размещены на протяжении всей трассы вдоль Крюкова канала. Их легко буде узнать: по форме они будут напоминать маленькие оранжевые островки. Этот цвет является визитной карточкой фестиваля и символизирует энергию в людях.

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