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В Котельниках продолжается строительство школы на 2000 мест

08 августа 2023, 15:40

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В подмосковных Котельниках в микрорайоне Ковровый специалисты продолжают строительство большой современной школы на 2000 мест.

На данный момент строители проводят монолитные работы на уровне 3 и 4 этажей здания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано более 130 человек и 6 единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне 3-4 этажей здания, гидроизоляция стен подвала. Подрядчик планирует завершить монолитные работы в октябре и приступить уже к закрытию теплового контура здания», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.


В здании площадью больше 30 тысяч кв. метров будут располагаться: учебные кабинеты, испытательные лаборатории, четыре спортзала и актовый зал на свыше 800 человек, помещения для творческих занятий. На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки.


Новая школа будет оснащена оборудованием, отвечающим уровню требований современного образования.

Завершение работ планируется к началу следующего учебного года.

Строительство образовательного учреждения проводится в рамках региональной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры.

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#строительство
#котельники
#школа
#подмосковье
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Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли краснокнижную птицу
08 августа 2023, 16:48

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Необычную птицу обнаружил житель Дубны на своём участке.

Житель Дубны передал птицу специалистам Госветслужбы Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалистами было определено, что эта птица является представителем вида козодой обыкновенный и занесена в Красную книгу Москвы. 

«Ветеринарные специалисты провели рентген-диагностику и выявили, что у птицы подбито крыло. Сейчас она находится в стационаре под наблюдением врачей», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. 

Специалисты начнут лечение пернатой, после чего она будет выпущена в естественную среду обитания. На данный момент птице необходимо окрепнуть и набраться сил. 

Представители козодоев гнездятся в России, а на зимовку улетают в страны Африканского континента.

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#птицы
#птица
#страны
#специалисты
#рентген
#сергей воскресенский
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Россиянам рассказали, как просто и бесплатно поздравить питомца во Всемирный день кошек
Врач Чернышова не рекомендовала поздравлять кошку непривычными лакомствами и игрушками
08 августа 2023, 16:33

Фото: istockphoto.com/Alena Iagupa

Главный ветеринарный врач ветклиники в Подмосковье Валентина Чернышова заявила, что поздравить своего питомца со Всемирным днем кошек так, чтобы он остался доволен, можно и без непривычных лакомств и небезопасных игрушек, проведя день со своим любимцем.
«Лучше, чтобы владелец провёл со своим животным время, поиграл с ним в игрушки, погладил его, полежал с ним на диване. Это доставит наибольшее счастье для животного. Если котик приучен к шлейке, здорово будет сходить с ним погулять, показать природу», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Чернышова.

Она добавила, что если уж и дарить кошке игрушки или еду, то необходимо следить за их безопасностью, поскольку игрушка может ранить питомца, а лакомство – навредить пищеварительной системе.

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#советы
#кошки
#праздник
#общество
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Экс-глава МИД Австрии, танцевавшая с Путиным, поселилась в рязанской деревне
Экс-глава МИД Австрии на лето поселилась в рязанской деревне Петрушово
08 августа 2023, 16:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, получившая известность после танца с президентом России Владимиром Путиным на ее свадьбе, поселилась в рязанской деревне. Об этом сообщает издание Vidsboku.
По информации агентства, бывшая глава МИД Австрии поселилась в деревне Петрушово Касимовского района. Она была замечена на празднике «Макушка лета» и успела познакомиться с местными жителями.  

Отмечается, что министр покинула Австрию из-за угроз в ее адрес, которые стали поступать после того, как она станцевала с российским президентом Владимиром Путиным на ее свадьбе.  

Иностранная гостья снимает в рязанской деревне дом и намерена провести в нем все лето, сообщает издание. 

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#лето
#мид
#министр
#австрия
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Генерал Михайлов раскрыл, в каких регионах России могут ввести военные режимы
Генерал Михайлов объяснил поправки об уведомлении о военном положении РФ
08 августа 2023, 15:44

Фото: IStock/Irina Guzovataya

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму поправки об уведомлении ООН и Совета Европы о введении или прекращении в России военного положения и чрезвычайной ситуации. Подробности поправок не приводятся.
Руководитель центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов рассказал «Радио 1», что необходимости введения военного положения на всей территории России нет. Однако в отдельных регионах могут ввести «определённые режимы».
«Можно вводить определённые режимы в отдельных субъектах РФ. Если проблемы есть на границе, то зачем нам вводить военное положение в Сибирском военном округе? Всё должно решаться конструктивно, исключительно с привязкой к субъекту Российской Федерации, где действительно это может быть необходимо», — отметил Михайлов.
Генерал подчеркнул, что поправки необходимы, чтобы обрести полную независимость от международных организаций.

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#поправки
#рф
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Воробьёв открыл в Солнечногорске историческую тропу к могиле Татищева
08 августа 2023, 15:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл пешеходную дорожку протяжённостью 1,3 тыс м, ведущую к могиле Василия Татищева. Татищев – учёный, государственный деятель Петровской эпохи, основатель Екатеринбурга, Перми, Ставрополя-на-Волге (ныне Тольятти). Последние годы жизни провёл в усадьбе «Болдино» под Солнечногорском, там же похоронен.
Вместе с губернатором в церемонии участвовали помощник президента Владимир Мединский, глава Свердловской области Евгений Куйвашев и директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.  

Уральский проект приурочен к 300-летию Екатеринбурга, которое будут отмечать 12-19 августа. Благоустройство тропы поддержали правительство Подмосковья и Российское военно-историческое общество.
«Стараемся дорожить партнёрством с нашими регионами, губернаторами, мэрами, перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры и технологий. Хочу поблагодарить Владимира Мединского, который активно участвует в жизни Подмосковья, общается со школьниками, сопровождает Российское военно-историческое общество. Благодаря таким людям мы можем возрождать имена, которые прославили нашу страну– Достоевского, Чехова, Менделеева и Татищева», – сказал Воробьёв.
Могила Татищева – объект культурного наследия федерального значения. Она находится на Рождественском погосте. Ранее тропинка, ведущая от деревни Шахматово, была заросшей и узкой. Сейчас её расширили до 2,5 м, уложили деревянные настилы, проложили мосты через овраги. На маршруте появились скамейки, освещение, урны и информационные щиты. 
 «Несколько месяцев назад, выступая перед учителями в Доме правительства Московской области, я рассказал о проекте РВИО по возрождению усадьбы Татищева, которая десятилетиями разрушалась. Через две недели я поехал в Екатеринбург, где, беседуя с губернатором Свердловской области и мэром города, узнал, что они тоже возрождают память Татищева. Выяснилось, что мы соседи. Они делают тропу вместе с Московской областью, а мы вместе с Подмосковьем возрождаем усадьбу «Болдино», – рассказал Мединский.
Он отметил, что Василий Татищев был первым профессиональным русским историком, предшественником Карамзина. В усадьбе «Болдино» завершил свои крупнейшие труды – «История Российская» и «Собрание законов древних русских».
«Хочу поблагодарить Владимира Ростиславовича, Андрея Юрьевича, уральское землячество за то, что в канун 300-летия Екатеринбурга удалось реализовать этот проект. Это слияние современности и истории. Василий Никитич Татищев – уникальный человек, который много сделал для страны. Я уверен, что это станет серьёзным познавательным проектом для молодёжи, людей, которые живут в Подмосковье и Москве. Они будут сюда приезжать и узнавать о Татищеве», – отметил Куйвашев. 

В открытии исторической тропы участвовала и правнучка Татищева Марианна Дмитриевна. Она – профессор, кандидат исторических наук, долгие годы преподавала в Московском государственном институте культуры, возглавляла также Фонд «Содействия сохранения наследия В.Н. Татищева». Автор книги «600 лет роду Татищевых».
 
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#туризм
#история
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В Котельниках достроили детсад на 350 мест
08 августа 2023, 15:29

Фото: Минстрой МО

В Котельниках завершили строительство нового детсада на 350 мест в микрорайоне Парковый. Открыть его планируют 1 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.
«Рабочие завершили основные строительно-монтажные работы. Они приступили к пусконаладке инженерных систем, сборке и расстановке мебели. Объект готовят к вводу в эксплуатацию», – отметили в министерстве. 
Общая площадь трёхэтажного здания сада – более 4,7 тыс кв м. Оно оборудовано с учётом доступности маломобильных групп населения. 

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#строительство
#детский сад
#котельники
#московская область
#подмосковье
#дети
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На ЦКАД и трассах «Дон» и «Нева» появится новая разметка
08 августа 2023, 15:23

Фото: iStock/Evgeny Zhigalov

На некоторых участках платных российских дорог появится новая разметка для соблюдения необходимой для безопасного движения дистанции. Об этом стало известно из сообщения пресс-служба «Автодора».
«Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом — до 110 км/ч и до 130 км/ч. Два из них находятся в Подмосковье — на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД)», ― говорится в сообщении.

При этом добавляется, что новая разметка также появится на участках трассы М-4 «Дон» в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях. Кроме того, участники дорожного движения увидят разметку в виде шевронов в Тверской и Ленинградской областях на трассе М-11 «Нева».

Ранее мэр Москвы Сергей собянин сообщил, что открылся новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» со съездом в сторону области. Теперь трафик разгрузится, так как транспортные потоки на въездах в Москву и М-4 не будут пересекаться.

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#фура
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#трафик
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Жители Подмосковья могут принять участие в выборах двумя способами
08 августа 2023, 15:18

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Жители Московской области в Единый день голосования могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года.

«Выборы сейчас становятся сервисной историей. Если кто-то хочет пойти на участок, увидеть живых людей, проголосовать на бумажном носителе — есть такой вариант. Кто-то захочет проголосовать онлайн также сможет это сделать находясь где угодно, даже не в своём регионе. Также есть комбо-вариант проголосовать онлайн на участке», — сообщила политконсультант, эксперт по коммуникациям Алёна Август.
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование. 

На ближайших выборах система дистанционного электронного голосования будет применена впервые.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
«Кто-то едет в командировку, но считает важным для себя исполнить гражданский долг и проголосовать, у кого-то работа в эти дни, а кто-то желает выходные провести на даче. То есть по любым причинам можно проголосовать онлайн», — добавила Алёна Август.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
«Регистрация на ДЭГ это ещё одна степень защиты, чтобы не было такого, что кто-то проголосовал и онлайн и старым дедовским способом. Система за этим следит. Если вы хотите проголосовать онлайн, то необходимо об этом предупредить», — отметила политконсультант, эксперт по коммуникациям Алёна Август.
Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.

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#ДЭГ
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Политолог Орлов: Идея разрешить многодетным повторно пользоваться налоговым вычетом — здравая
08 августа 2023, 14:34

Фото: istockphoto.com/gopixa

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал идею разрешить людям, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, правом повторно использовать налоговый вычет за жильё здравым, поскольку это позитивно повлияет на демографическую ситуацию в стране.
«Предложение здравое, особенно с учётом демографической ситуации в нашей стране. Очевидно, что государство должно оказывать всестороннюю поддержку многодетным семьям, и жилищный вопрос — один из наиболее чувствительных в данном перечне», — пояснил в беседе с RT Орлов.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой разрешить гражданам, на иждивении у которых имеются три и более ребёнка, повторно использовать налоговый вычет за жильё, поскольку сегодня такая мера не предусматривает исключений для льготников. Так, депутат пояснил, что сегодня граждане могут лишь один раз воспользоваться налоговым вычетом при приобретении жилья без учёта льготного статуса гражданина.

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#многодетные семьи
#недвижимость
#налоговый вычет
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