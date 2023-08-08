В Котельниках продолжается строительство школы на 2000 мест

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
На данный момент строители проводят монолитные работы на уровне 3 и 4 этажей здания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте задействовано более 130 человек и 6 единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне 3-4 этажей здания, гидроизоляция стен подвала. Подрядчик планирует завершить монолитные работы в октябре и приступить уже к закрытию теплового контура здания», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.
В здании площадью больше 30 тысяч кв. метров будут располагаться: учебные кабинеты, испытательные лаборатории, четыре спортзала и актовый зал на свыше 800 человек, помещения для творческих занятий. На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки.
Новая школа будет оснащена оборудованием, отвечающим уровню требований современного образования.
Завершение работ планируется к началу следующего учебного года.
Строительство образовательного учреждения проводится в рамках региональной госпрограммы по строительству объектов социальной инфраструктуры.
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