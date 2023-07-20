В Котельниках прошли обыски и проверки по делу о нелегальной миграции

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«Следственные действия проведены на предприятиях и по местам жительства их руководителей. Правоохранители установили, что руководство расположенных в городе предприятий организовало незаконное пребывание мигрантов в России, предоставило им работу без приобретения патента и места размещения в нежилых помещениях фирмы», – говорится в сообщении.В СКР уточнили, что обыски провели по 26 адресам, в том числе в так называемых «резиновых» квартирах и на предприятиях. Одному предпринимателю уже предъявлено обвинение.
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