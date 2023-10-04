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В Котельниках с начала года совершили 70 тыс поездок на арендованных самокатах

04 октября 2023, 11:09
Фото: Минтранс МО

Фото: Минтранс МО

В Котельниках ежедневно арендуют около 500 средств индивидуальной мобильности. В этом году жители и гости городского округа совершили более 70 тыс поездок на электросамокатах кикшеринга, сообщили в подмосковном в Минтрансе.
«Среднее время аренды на территории округа составляет 11 минут, средне расстояние поездки – 2 км. Протяжённость самой длинной поездки, зафиксированной в Котельниках, составила 38 км», – говорится в сообщении.
Чаще всего горожане используют самокаты для сокращения пеших маршрутов, за меньшее время преодолевая большее расстояние. На них, например, удобно доехать от станции метро до дома или добраться от работы до магазина.


Как отметили в министерстве, основные преимущества электросамокатов перед другими видами транспорта – экологичность, удобство в использовании и возможность быстро добраться до нужного места.

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#московская область
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Аксёнов: Министр топлива и энергетики Крыма ушел в отставку
04 октября 2023, 10:52

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь подал в отставку. Информацию сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Владимирович Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал глава региона.
Игорь Коринь возглавлял Министерство энергетики с 5 августа 2021 года, до этого он занимал должность генерального директора ГУП «Крымэнерго».

Ранее сообщалось, что в Крыму задержан мужчина, который убил супружескую пару в Ялте из-за того, что они не заплатили ему за работу. Убийство было совершено утром 29 сентября на Горной улице, мёртвых 58-летнюю женщину и 66-летнего мужчину обнаружили в их доме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Запросить справки в подмосковных архивах теперь можно на «Доброделе»
04 октября 2023, 10:41

Фото: Мингосуправления МО

Услуга по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем теперь доступна в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Чтобы получить услугу, нужно открыть приложение с логотипом «Уточка», выбрать «Услуги» – «Все услуги» – «Личные документы» – «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем».
 
После этого следует указать цель обращения; подходящий случай; категорию заявителя; а также кто именно подаёт заявку – сам пользователь или его представитель.
 
Далее нужно заполнить онлайн-форму и отправить заявление. Результат с электронной подписью поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.
 
Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке

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#подмосковье
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Число вакансий на рынке труда в России выросло на 132%
Авито Работа: в третьем квартале число вакансий в России выросло на 132%
04 октября 2023, 10:36

Фото: Роструд в Telegram

По итогам третьего квартала 2023 года число вакансий на российском рынке труда выросло на 132% раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса Авито Работа, с которым ознакомилось «Радио 1».
По данным аналитиков, абсолютным лидером стала сфера управления персоналом с приростом числа предложений о работе в 3,1 раза. На втором месте оказалась сфера IT, интернета и телекома, которая увеличила число предложений в 2,8 раз. Следом идут сферы транспорта и логистики (2,4 раза), производства и сельского хозяйства (2,2 раза), а также образования и науки (2,1 раза).

Также в третьем квартале работодатели стали предлагать более высокие зарплаты. Рост средних предлагаемых заработных плат по стране составил 38% и достиг отметки 60 137 рублей. Наибольший прирост размера заработных плат оказался в сферах образования и промышленности, — зарплатные предложения выросли на 56% и 35% соответственно по сравнению с этим же периодом прошлого года. Однако средняя зарплата в сфере образования всё равно остаётся самой низкой из всех, кто попал в топ исследования. Так, представителям этой сферы предлагают в среднем 48 818 рублей, людям из маркетинга и рекламы предлагают 52 843 рублей, из транспорта и логистики – 73 653.

Также аналитики заметили увеличение спроса на вакансии рекрутера. Число откликов кандидатов по этой вакансии выросло в 3 раза по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

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#зарплата
#вакансии
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#рост
#зарплаты
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Вступившим в брак до 35 лет предлагают выплачивать 10 тысяч рублей
В Госдуму внесли законопроект о выплате молодоженам десяти тысяч рублей
04 октября 2023, 10:20

Фото: istock / fufupix

В Государственную Думу внесли законопроект о единовременной выплате в размере 10 000 рублей парам, вступившим в брак до 35 лет первый раз. Информацию сообщает ТАСС.

«Молодожёны смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект фракция ЛДПР вносит в Госдуму», — указано в сообщении.
Получить единоразовую выплату можно было бы при обращении в органы соцзащиты с заявлением. Подать заявление предлагают в течение одного года с момента заключения брака. Эта выплаат не учитывалась бы в перечне доходов семьи при предоставлении им других мер социальной поддержки.

На сегодняшний день власти еще не поддержали законопроекта, заявив, что в документе не предоставили объемов бюджетных ассигнований. Если данный законопроект утвердят, то закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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#заявление
#лдпр
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В Подмосковье начался последний этап раскладки в лесах вакцины от бешенства
04 октября 2023, 10:09

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области стартовал третий, заключительный, этап раскладки вакцины для диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Брикеты раскладывают в лесах, на опушках и пролесках. Это съедобные брикеты-приманки со спрятанным внутри препаратом. Всего в Подмосковье будет распространено более 1 млн доз вакцин от бешенства для диких животных», – приводит пресс-служба слова зампреда правительства области Георгия Филимонова.  
Съедобную приманку будут раскладывать до конца октября, в том числе при помощи средств малой авиации.  Вакцина выглядит как брикет бурого цвета. Она безвредна для всех домашних, сельскохозяйственных и диких животных. 

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#бешенство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье начали включать отопление в домах и на социальных объектах
04 октября 2023, 09:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье начали подачу тепла. С наступлением октября в регион пришло похолодание. В связи с обращениями граждан Минэнерго Московской области рекомендовало муниципалитетам подать тепло для отопления организаций социальной сферы и жилых домов.

В Подмосковье отопление включают по распоряжению глав городских округов, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8°С и синоптики прогнозируют её дальнейшее понижение.

В понедельник на совещании с правительством Московской области губернатор Андрей Воробьёв поручил вице-губернатору Евгению Хромушину начать запуск отопления, не дожидаясь экстренного похолодания.
«Мы поручили главам муниципальных образований региона утвердить графики запуска тепла и с понедельника приступить к пуску отопления на объекты социальной сферы и жилищного фонда. В приоритете – школы, больницы, поликлиники и детсады. Сегодня отопление уже подано в несколько тысяч многоквартирных домов и на сотни социальных объектов», – рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
По данным министерства, работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. Сначала тепло подаётся в общеобразовательные учреждения и на объекты здравоохранения, затем в жилые дома, а после – на промышленные предприятия. 
 
Узнать дату запуска отопления в доме можно онлайн, введя в поисковой строке «Карта коммунальных услуг». 

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли почти в два раза в сентябре
Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли в 1,8 раза в сентябре
04 октября 2023, 09:45

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Продажи «АвтоВАЗа» в России выросли в 1,8 раза по сравнению с сентябрём прошлого года. Об этом сообщил автопроизводитель.
За сентябрь текущего года было продано 36 231 пассажирских и коммерческих автомобилей производителя. Данный показатель стал лучшим за последние два года. 

Уточняется, что за период с января по сентябрь этого года «АвтоВАЗ» продал 242,6 тыс. новых авто, что превышает прошлогодние показатели за этот же период на 96%.

В связи с таким повышенным спросом, автопроизводитель увеличил количество выпускаемых авто. Так, в сентябре объёмы производства возросли на 17% по сравнению с августом и составили порядка 47 тысяч автомобилей.

Ранее президент компании Максим Соколов рассказал, что уже в этом году на заводе «АвтоВАЗ» в Санкт-Петербурге начнётся выпуск новой модели Lada.

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#автоваз
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Стало известно, насколько в 2024 году повысят пенсию в России
Силуанов заявил, что пенсии в 2024 году увеличатся на 7,5%
04 октября 2023, 09:11

Фото: istock / Denis Vostrikov

Средний размер пенсии в РФ в 2024 году составит чуть более 23,2 тысячи рублей за месяц. Об этом сообщил Министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.
По словам Силуанова, в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы заложена индексация прожиточного минимума пенсионеров. Глава Минфина сообщил, что в 2024 году пенсию повысят на 7,5%. Помимо этого, в 2025 году пенсии поднимут на 9,5 процента, а в 2026 году – на 10,3 процентов. Повышение связано с инфляцией 2023 года. На индексацию выплат в 2024 году направят около 600 млрд. рублей.

«Все социальные обязательства в России проиндексируют, деньги на это заложены в бюджет. В частности, предусмотрена индексация выплат материнского капитала, финансирование программ поддержки семей с детьми, помощь малоимущим гражданам», — заявил глава Министерства финансов.
В текущем году федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12363 рублей.

Ранее сообщалось, что количество пенсионеров в РФ за этом году увеличится на 1,1 миллион, а в следующем– еще на 569 тысяч. Общее количество пенсионеров составит 43,47 млн человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#финансирование
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#индексация
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В России впервые за пять лет вырастет число пенсионеров
Правительство спрогнозировало рост числа пенсионеров на 1,1 млн в 2023 году
04 октября 2023, 08:48

Фото: istock / Denis Vostrikov

Количество пенсионеров в России за этот год увеличится на 1,1 миллиона, а в 2024 – еще на 569 тысяч. Общее количество пенсионеров должно составить 43,47 миллиона человек. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные в проекте бюджета Социального фонда.

По информации министерства труда, рост связан с учетом жителей четырех новых регионов России и плановым графиком выхода граждан на заслуженный отдых. Пенсии жителям ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по российским нормам назначаются с 1 марта 2023 года по заявлениям граждан.

Большая часть пенсионеров (39,43 миллиона человек) будут получать страховую пенсию, социальные пенсии к 2025 году будут выплачивать 4 миллионам человек, а военных пенсионеров будет 781 тысяча человек.
 
Численность пенсионеров первый раз с 2018 года продемонстрирует позитивную динамику.

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#пенсии
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#рост
#днр
#лнр
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