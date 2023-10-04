В Котельниках с начала года совершили 70 тыс поездок на арендованных самокатах

Фото: Минтранс МО
В Котельниках ежедневно арендуют около 500 средств индивидуальной мобильности. В этом году жители и гости городского округа совершили более 70 тыс поездок на электросамокатах кикшеринга, сообщили в подмосковном в Минтрансе.
«Среднее время аренды на территории округа составляет 11 минут, средне расстояние поездки – 2 км. Протяжённость самой длинной поездки, зафиксированной в Котельниках, составила 38 км», – говорится в сообщении.Чаще всего горожане используют самокаты для сокращения пеших маршрутов, за меньшее время преодолевая большее расстояние. На них, например, удобно доехать от станции метро до дома или добраться от работы до магазина.
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Лора Луганская