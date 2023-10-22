В Краеведческом музее Каширы состоялось открытие тематической выставки

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В Краеведческом музее Каширы состоялась открытие тематической выставки «Гений земли Каширской», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своем официальном сайте.
Выставка стартовала 18 октября ровно в 12:00. Вход на неё - свободный.
«Гений земли Каширской» расскажет о жизни ученому Андрею Болотову. Его самая первая статья, опубликованная в научном журнале, называлась - «Описание свойства и доброты земель Каширского уезда и прочих до сего уезда касающихся обстоятельств».
Более подробно познакомиться с биографией и плодами профессиональной деятельностью Болотова Каширяне смогут на выставке в Краеведческом музее. Отмечается, что на «Гений земли Каширской» приглашаются организованные группы учеников каширских школ.
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«Гений земли Каширской» расскажет о жизни ученому Андрею Болотову. Его самая первая статья, опубликованная в научном журнале, называлась - «Описание свойства и доброты земель Каширского уезда и прочих до сего уезда касающихся обстоятельств».
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