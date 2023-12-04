В Красноармейске достроили проблемный жилой комплекс

Фото: Максим Красноцветов
В Красноармейске достроили жилой комплекс «Новая Жизнь». Местные жители ждали квартир пять лет.
Как рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, застройщиком жилого комплекса с 2013 года был ЗАО «ДВМ группа». Согласно срокам, местные жители должны были получить квартиры в 2018 году, однако строительство объекта затянулось, из-за чего недострой включили в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушениями срока завершения строительства. После этого московский Арбитражный суд признал застройщика банкротом.
Накануне Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии жилого комплекса «Новая Жизнь» в Красноармейске. Уже достроены два 17-этажных корпуса №8 и №8А на 238 квартир. Десятиэтажный дом 8Б был достроен ранее.
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«С августа 2022 года многоквартирный дом достраивал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. После получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию будут восстановлены права 189 пострадавших граждан-соинвесторов» — отметил глава муниципалитета.
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Екатерина Шмакова