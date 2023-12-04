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В Красноармейске достроили проблемный жилой комплекс

04 декабря 2023, 10:00
Фото: Максим Красноцветов

Фото: Максим Красноцветов

В Красноармейске достроили жилой комплекс «Новая Жизнь». Местные жители ждали квартир пять лет.
Как рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, застройщиком жилого комплекса с 2013 года был ЗАО «ДВМ группа». Согласно срокам, местные жители должны были получить квартиры в 2018 году, однако строительство объекта затянулось, из-за чего недострой включили в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушениями срока завершения строительства. После этого московский Арбитражный суд признал застройщика банкротом.
«С августа 2022 года многоквартирный дом достраивал Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. После получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию будут восстановлены права 189 пострадавших граждан-соинвесторов» — отметил глава муниципалитета.

Накануне Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии жилого комплекса «Новая Жизнь» в Красноармейске. Уже достроены два 17-этажных корпуса №8 и №8А на 238 квартир. Десятиэтажный дом 8Б был достроен ранее.

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#суд
#строительство
#квартиры
#дом
#максим красноцветов
#пушкинский округ
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«Ъ»: более миллиона штрафов вынесено за неоплату проезда по платным дорогам
04 декабря 2023, 09:54

Фото: istockphoto/djedzura

Ространснадзор с начала 2023 года вынес свыше миллиона штрафов за неоплату проезда по платным магистралям.
Треть в итоге отменили, благодаря тому что водители вовремя оплатили задолженность, сообщает «Коммерсант». Зачастую автомобилисты нарушают правила проезда по трассам с системой «Свободный поток». Там нет шлагбаумов. Из миллиона штрафов 963,5 тысячи коснулось ЦКАД и М-12. 

«Автодор» сообщает о 334 тысячах досудебных претензий о взыскании платы. Водители оплатили 252 тысячи. А до суда дошло 45 тысяч. 

Известно, что некоторые автомобилисты специально ездят с грязными номерами, чтобы не оплачивать проезд. Для выявления нарушителей проводят рейды ГИБДД и используется софт с нейросетью.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов объяснил, что большинство оштрафованных водителей чаще всего не понимают, что въезжают на платную дорогу.

Эксперт предлагает снижать скоростной режим на съездах на ЦКАД-М12 и установить информационные щиты.

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#водитель
#новости
#общество
#штрафы
#дорога
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С нехваткой кадров столкнулось подавляющее большинство российских компаний
SuperJob сообщил о кадровом голоде в 85% российских компаний и росте дефицита
04 декабря 2023, 09:37

Фото: istock / mapo

За последний год в России в полтора раза выросло количество размещенных вакансий (+57%), а число резюме работников при этом снизилось. Об этом сообщает РБК.

«В итоге конкурс на вакансию снизился сразу на треть (-34%), а подбор персонала заметно усложнился: 85% участников опроса SuperJob заявили, что в их компании ощущается кадровый голод», — сообщает издание, ссылаясь на  данные SuperJob.
11% участников пороса не стали описывать ситуацию как кадровый голод, еще 4% воздержались от ответа. 

Профессии, где сложнее всего найти сотрудников, оказались инженеры, водители спецтранспорта, разнорабочие и  квалифицированные рабочие. Кроме того, сервис по поиску работы отметил, что рабочие кадры продолжают стареть. За год средний возраст сотр работников вырос на 2-3 года. 

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#компании
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#профессии
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Зеленый деревянный дракон: что можно надеть на Новый год?
Стилист Герман рассказала, что надеть на новый год 2024
04 декабря 2023, 09:30

Фото: IStock/Wirestock

По восточному календарю 2024-й — год Зеленого Деревянного Дракона. В китайской культуре мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Стилист Марина Герман рассказала «Радио 1», что надеть и какие выбрать цвета для своего наряда для встречи Нового года.
Встречая 2024 год Дракона, стоит помнить о любимых оттенках главного символа – даркона. Считается, что он ценит близкие ему цвета – природный зеленый, золотой и красный.
«Зелёный и красный – это огненный цвет, который хорошо зайдёт дракону, также это цвета сезона. Самое важно то, что образы в этих цветах можно будет носить и после праздника. Например, красный брючный костюм мы можем потом носить в рестораны, на какие-то торжественные выступления, мероприятия, дни рождения. Та же история с красным коктейльным платьем», — сказала Марина Герман. 
Считается также, что новогодние наряды должны быть из дорогих и эффектных тканей — бархата, шелка, парчи, атласа. По словам стилиста, такие ткани сейчас в тренде и будут смотреться эффектно. Сделать образ интересным помогут также образы с пайетками.
«Если мы говорим про пайетки, то это может быть, например, золотая юбка в пайетках и серебристые брюки в пайетках. Это очень актуально, это точно никуда не делось, и потом мы эти вещи можем носить в жизни», — добавила Марина Герман. 
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#новый год
#одежда
#стилист
#праздник
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Депутат Матвеев заявил, что новый законопроект уточнит понятия «соотечественник»
04 декабря 2023, 08:57

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Госдуму в понедельник, 4 декабря, будет внесён законопроект, уточняющий понятие «соотечественник».
Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram-канале. Проект закона будет исключать слова «как правило» из действующей редакции ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 N 99. Депутат уточнил, что в определение входит два обязательных критерия. 

  1.  «соотечественник» должен знать русский язык. Если его родственники хотят получить гражданство, знание языка обязательно.
  2.  «соотечественник» не должен представлять народ, образовавший за границей независимое национальное государство (кроме украинцев и белорусов)
По словам депутата, цель законопроекта заключается в том, чтобы убрать лазейку, позволяющую под видом «соотечественников» переселяться в РФ мигрантам, образовавшим собственные независимые государства. 

По данным экспертов, в начале программы добровольного переселения соотечественников в Россию было 80% славян, а сейчас всё наоборот.

«Львиная доля Средней Азии и Закавказья переселяется в РФ и получает гражданство не как «соотечествнники», а по факту наличия вида на жительство, которое тоже получить в России не трудно», — сказал парламентарий.
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#депутаты
#госдума
#новости
#мигранты
#общество
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Умер 30-летний бодибилдер Мартин
04 декабря 2023, 08:46

Фото: istock/SergeyPankratov

Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скончался в 30 лет.
The Sun пишет, что о смерти Мартина рассказала его подруга. Она не раскрыла причину смерти. 

Бодибилдер Альфредо Мартин в своём блоге обсуждал варианты спортивного питания с веганских позиций. Он давал подписчикам рекомендации по поводу тренировок и питания. Мартин написал книгу о тренировках и основал академию фитнес-достижений.

Ранее сообщалось о смерти 65-летнего ирландского музыканта, солиста и автора песен музыкальной группы The Pogues Шейн Макгоуэн. The Guardian сообщает, что музыкант умер в ночь на 30 ноября после продолжительной болезни.

The Pogues — англо-ирландская фолк-панк-группа, образованная в 1982 году в Лондоне Макгоуэном. Популярность приобрела во второй половине 1980-х годов.

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#спорт
#блогер
#общество
#новости
#здоровье
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Вице-спикер Госдумы Толстой предложил наказывать за ложные доносы на семью
04 декабря 2023, 08:36

Фото: istockphoto/PeopleImages

Жителей России могут начать наказывать за ложные доносы на семью.
Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой «Парламентской газете». По его словам, российские органы опеки простроены на основе «ювенальных подходов» Запада. 

«Мы считаем, что ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла», —сказал Петр Толстой.
Он отметил, что цель государства заключается в том, чтобы охранять семью, а не пытаться лишить людей родительских прав и «творить прочую чушь».

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что нужно стимулировать рождаемость разными способами. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сказал, что сегодня государству нужна доктрина «идентичности через русскую многонациональность».

Демографию следует поднимать не только за счет рождения, но и с помощью процедуры «обрусения» за счет потоков мигрантов и увеличения населения.

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#дети
#семья
#депутаты
#госдума
#новости
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В Москве из-за сильного снегопада задержали более 60 авиарейсов
04 декабря 2023, 08:27

Фото: IStock/kenkonj

Из-за непогоды в московских аэропортах задержано уже 65 рейсов.
Baza сообщает, что ещё 7 отменено. Больше всего вылетов задержали в Шереметьево - 31 самолет ждёт вылета. 
21 рейс ожидает своей очереди в Домодедово и 13 во Внуково.

Московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

Ранее сообщалось, что сильнейший снегопад парализовал Мюнхен. Из-за непогоды в крупнейшем городе южной Германии был закрыт аэропорт, а в социальных сетях распространяются кадры примёрзшего к взлётной полосе авиалайнера, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, он должен был вылететь в Дубай, где был запланирован саммит по борьбе с глобальным потеплением.

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#снег
#снегопад
#новости
#аэропорт
#москва
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Wildberries рассказал о первых осужденных за хищение 385 млн рублей
Wildberries рассказал о ходе дела о хищении с площадки 385 млн руб. в 2021 году
04 декабря 2023, 07:25

Фото: istock / Zolnierek

9 из 50 преступников, которые украли более 385 миллионов рублей у компании Wildberries, были осуждены на разные сроки, включая тюремное заключение на 5 лет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя торговой площадки.

«В мае 2021 года группа из полусотни человек совершила массированную атаку на Wildberries. В результате со счетов компании было похищено более 385 миллионов рублей. Девяти преступникам по этому делу уже был вынесен приговор», — рассказал представитель маркетплейса журналистам издания.
Собеседник агентства рассказал, что суды проходят в городах, где были совершены преступления. Так, четверо человек судили в Москве, трое — в Казани и двоих — в Чувашии. Кроме того, он рассказал, что организаторы преступления ранее уже были судимы, а ряд участников являются супругами или родственниками, которые объединились, чтобы совершать преступления. 

Ранее «Радио 1» сообщало, что женщина потеряла 680 тысяч рублей, пока пыталась поменять тариф на мобильную связь. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#деньги
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#товары
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#компании
#оплата
#счёт
#площадки
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Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье
04 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/likeajoke

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду, сообщает «Москва 24».
Работы по очистке снега с дорог и тротуаров продолжаются. Уборка проводится в круглосуточном режиме. 

Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.

Московский регион атаковал мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье выпало максимальное для даты 3 декабря количество осадков за последние 145 лет наблюдений. Сугробы выросли до 28 см. Такой снежный покров в столице наблюдался последний раз в 1952 году.

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