В Красноармейске продлили автобусный маршрут по просьбе местных жителей

Фото: телеграмм-канал Максима Красноцветова
В Красноармейске по просьбам местных жителей продлили автобусный маршрут №43 и открыли новый остановочный пункт. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Маршрут №43 до этого ходил только до остановки «Медсанчасть». Чтобы добраться до храма, местным жителям приходилось идти пешком и летом, и зимой. Однако в этом году было принято решение благоустроить территорию и сделать путь до храма легче.
Местные власти решили обустроить разворотную площадь и установить там новую автобусную остановку. Все работы проводились в рамках реализации народной программы Единой России. В следующем году в этом районе станет ещё лучше.
Также в Красногорске обновят дорожно-тропиночка сеть, установят уличное освещение, скамейки и урны. Работы будут проведены по программе губернатора Московской области, добавил глава городского округа Пушкинский.
Читайте также:
В городском округе Пушкинский отремонтировали пять систем фасадного газопровода
Возбуждено уголовное дело после слива маслянистых отходов в Кавезино
Мишустин назвал Подмосковье лидером по социальной газификации
Местные власти решили обустроить разворотную площадь и установить там новую автобусную остановку. Все работы проводились в рамках реализации народной программы Единой России. В следующем году в этом районе станет ещё лучше.
Также в Красногорске обновят дорожно-тропиночка сеть, установят уличное освещение, скамейки и урны. Работы будут проведены по программе губернатора Московской области, добавил глава городского округа Пушкинский.
Читайте также:
В городском округе Пушкинский отремонтировали пять систем фасадного газопровода
Возбуждено уголовное дело после слива маслянистых отходов в Кавезино
Мишустин назвал Подмосковье лидером по социальной газификации
Екатерина Шмакова