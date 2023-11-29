В Краснодарском крае состоится XXVIII семинар по вопросу детского отдыха

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Тема семинара в 2024 году: «Детский отдых – пространство воспитания и развития ребенка».
С 12 по 17 февраля 2024 года в Краснодарском крае на территории Сириуса состоится XXVIII учебно-методический семинар для организаторов детского отдыха.
Семинар проходит с 1997 года. Он объединяет слушателей со всех уголков страны. Участники семинара проходят обучение и получают возможность обменяться опытом внешкольной работы с представителями российских регионов.
Организаторами семинара выступают Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» и педагогический центр «Каникулы».
Также в Санкт-Петербурге проведут XIII Всероссийскую премию «Эксперт года 2024», где участники смогут предложить прорывные идеи и инициативы в масштабе своего региона. Об этом сообщает ООО «Эксперт» Центр Аналитики».
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Семинар проходит с 1997 года. Он объединяет слушателей со всех уголков страны. Участники семинара проходят обучение и получают возможность обменяться опытом внешкольной работы с представителями российских регионов.
Также в Санкт-Петербурге проведут XIII Всероссийскую премию «Эксперт года 2024», где участники смогут предложить прорывные идеи и инициативы в масштабе своего региона. Об этом сообщает ООО «Эксперт» Центр Аналитики».
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Мария Фирсова