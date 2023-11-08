В Красногорск привезли военную собаку из зоны СВО на реабилитацию

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В Красногорск привезли военную собаку из зоны СВО, которая спасла десятки жизней красногорских бойцов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Салатик родился в зоне боевых действий и на протяжении нескольких месяцев помогал бойцам распознавать заранее звуки приближающихся БПЛА своим лаем.
В один из дней пес напоролся на растяжку и получил сильное ранение лапы. Бойцы приняли решение оперативно вывезли «боевого друга» в Красногорск на лечение и реабилитацию.
Стоит отметить, что на данный момент пес уже абсолютно здоров и находится на передержке у руководителя благотворительного фонда «Восход надежды».
Кроме этого, хозяин Салатика находится в зоне СВО и продолжает защищать Родину.
Читайте также:
Красногорская компания плетет сети для бойцов СВО
В Красногорске прошла встреча с многодетными ветеранами СВО
В Красногорске передали бутылки с питьевой водой для участников СВО
В один из дней пес напоролся на растяжку и получил сильное ранение лапы. Бойцы приняли решение оперативно вывезли «боевого друга» в Красногорск на лечение и реабилитацию.
Кроме этого, хозяин Салатика находится в зоне СВО и продолжает защищать Родину.
Читайте также:
Красногорская компания плетет сети для бойцов СВО
В Красногорске прошла встреча с многодетными ветеранами СВО
В Красногорске передали бутылки с питьевой водой для участников СВО
Мира Полтева