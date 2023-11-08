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В Красногорск привезли военную собаку из зоны СВО на реабилитацию

08 ноября 2023, 10:20
Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В Красногорск привезли военную собаку из зоны СВО, которая спасла десятки жизней красногорских бойцов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Салатик родился в зоне боевых действий и на протяжении нескольких месяцев помогал бойцам распознавать заранее звуки приближающихся БПЛА своим лаем.

В один из дней пес напоролся на растяжку и получил сильное ранение лапы. Бойцы приняли решение оперативно вывезли «боевого друга» в Красногорск на лечение и реабилитацию.


Стоит отметить, что на данный момент пес уже абсолютно здоров и находится на передержке у руководителя благотворительного фонда «Восход надежды».

Кроме этого, хозяин Салатика находится в зоне СВО и продолжает защищать ​Родину.

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В Подмосковье начнутся образовательные тренинги для представителей МСП
08 ноября 2023, 11:05

Фото: istockphoto / nd3000

В ноябре в Московской области стартует второй блок образовательных программ для бизнесменов и начинающих предпринимателей. ОБ этом сообщила пресс-служба областного филиала РАНХиГС.
Всего для предпринимателей проведет два модуля, которые включают в себя лекционные семинары и практические очные занятия.

Первый блок посвящен теме «SMM-руководство по работе в ВКонтакте. Переводим аудиторию в соцсети РФ». Желающие смогут узнать как правильно оформить личную страницу в соцсетях и переводить аудиторию на нужные площадки взаимодействия. Обучение начнется в онлайн формате 14 ноября.

Модуль «Маркетплейсы, Как эффективно использовать канал продаж: от анализа рынка и конкурентов до ценовой сегментации и расчета юнит-экономики» начнется 21 ноября. В рамках этого блока участники узнают отличительные особенности популярных маркет-плейсов и как определит площадку для старта собственных продаж.

Кроме этого, для участия в бесплатном обучении обязательна регистрация. Также после успешного прохождения участникам будут выданы сертификатами.

Стоит отметить, что очные тренинги пройдут 16 и 24 ноября в областном филиале РАНХиГС в Красногорске.

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#предприниматели
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В Москве 15 ноября состоится Юбилейный V Евразийский Деловой Форум «Интеграция»
08 ноября 2023, 10:57

Фото: istock / Tzido

15 ноября в Москве состоится Юбилейный V Евразийский Деловой Форум «Интеграция». Мероприятие пройдет в гостиничном комплексе «Президент-отель» по адресу улица Большая Якиманка, дом 24.
Данный Форум проводится каждый год с целью содействия в расширении торгово-экономических контактов, выходу на новые рынки и поиску новых партнеров. 

В ходе Форума также состоится Международный Деловой Форум «Космическая интеграция».

На мероприятии будет несколько секций, темами которых станет цифровая независимость, энергетическая безопасность, а также экосистема евразийских транспортных коридоров. Участники мероприятия смогут обсудить лучшие практики, трансфер передового опыта, транзитный и логистический потенциал Большой Евразии, а также проекты в области развития и внедрения «зеленых» технологий в контексте масштабирования в Евразийском экономическом союзе.

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#мероприятия
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Перед попыткой встречи с Коцом задержанный Гутаров подыскивал пистолет
08 ноября 2023, 10:53

Фото: istockphoto/jirkaejc

Перед тем, как предпринять попытку встретиться с известным журналистом Александром Коцом, задержанный 28-летний Леонид Гутаров подбирал себе пистолет. На прошлой неделе его видели в оружейном магазине, где он тщательно знакомился с ассортиментом.
Уроженец Казахстана Гутаров несколько лет жил в США, сообщает телеграм-канал SHOT. Затем он перебрался в Москву, где в в последние несколько месяцев подрабатывал репетитором по английскому языку, а также тренером по фитбоксу, детскому фитнесу и женскому боксу. В последнее время он подыскивал себе работу в сфере недвижимости в качестве финансового аналитика.

Напомним, ранее Гутаров приехал к квартире, где проживают Александр Коц и его жена. Он угрожал супруге журналиста, требуя организовать ему встречу с военкором. После этого женщина обратилась в полицию.

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#журналист
#пистолет
#тренер
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«Ростех» представил новую линейку охотничьих патронов IGLA BIOR
«Ростех» разработал новый охотничий патрон IGLA BIOR
08 ноября 2023, 10:51

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Корпорация «Ростех» разработала бесконтейнерный патрон IGLA BIOR для стрельбы на близкие дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Отмечается, что новая разработка создана для стрельбы на дистанции до 25 метров, поэтому будет очень востребована среди охотников. 

В пресс-службе рассказали, что IGLA BIOR создан полностью их российских комплектующих и в настоящий момент проходит сертификацию. В планах у госкорпорации выпустить один миллион патронов в первой партии, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Также в корпорации сообщили, что преимуществом патронов IGLA BIOR стало сведённое к минимуму количество деформируемых внутри ствола дробин. Также их отличительной чертой является особы амортизатор и порох, которые делают выстрел более точным и гарантируют стабильные баллистические характеристики.

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#стрельба
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Волоколамских рентгенологов поздравили с профессиональным праздником
08 ноября 2023, 10:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

И.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова поздравила с профессиональным праздником рентгенологов Волоколамской ЦРБ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Всего в волоколамской больнице трудятся 15 специалистов лучевой диагностики.

«Залог успешного выздоровления – это вовремя проведенная диагностика. Наши специалисты в области лучевой диагностики с этим успешно справляются. Огромную помощь в выявлении заболеваний и патологий оказывает аппарат МРТ, поступивший в нашу больницу в октябре прошлого года <…>», — поделилась Марина Марнова.

Кроме этого, ежедневно через врачей-рентгенологов проходят десятки жителей округа.

Стоит отметить, что благодаря новому современному оборудованию увеличилось качество и количество исследований.

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Польские дальнобойщики продолжают протестовать на границе с Украиной
РИА Новости: польские дальнобойщики продолжают перекрывать границу с Украиной
08 ноября 2023, 10:35

Фото: iStock/Stadtratte

Польские дальнобойщики продолжают протестовать на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник, 6 ноября, дальнобойщики на польско-украинской границе устроили протесты и перекрыли границы с Украиной до 3 декабря. 

Уточняется, что были перекрыты пропускные пункты Ягодин – Дорогуск, Рава-Русская – Хребенне, Краковец – Корчова. Дальнобойщики разрешают пересекать границу только грузовикам с гуманитарными грузами, автобусам, машинам с быстро портящимися продуктами и горючим. 

Польские протестующие объясняют, что такие меры направлены на борьбу с конкуренцией, которую создали украинские дальнобойщики. Из-за дешевизны их труда, а также из-за использования автотранспорта для связи с западными странами, доля Польши в грузопотоке снизилась с отметки в 35% по 10%.

Кроме того, поляки требуют усложнить оформление сертификатов о техосмотрах для украинских дальнобойщиков, а также создавать для них отдельные очереди на пропускных пунктах. 

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#протесты
#перекрытие
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Умер математик и автор книг по покеру Лев Натансон
08 ноября 2023, 10:21

Фото: iStock/Boris Ipatov

В Москве на 76 году жизни скончался математик и автор книг по покеру Лев Натансон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что причиной смерти учёного стала острая сердечная недостаточность.

О смерти математика сообщила его племянница, которая обнаружила тело Натансона в его квартире в столичном районе Покровское-Стрешнево.

SHOT напоминает, что три года назад СМИ сообщали об инциденте в семье учёного. Его 25-летняя дочь задушила своего двухлетнего сына и пятилетнюю дочь, за что была приговорена к лишению свободы.

Лев Натансон был математиком-программистом, экспертом по покеру и автором нескольких книг по азартным играм.

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#математика
#москва
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Copernicus: Октябрь-2023 стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений
08 ноября 2023, 09:39

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

Октябрь стал самым теплым месяцем на планете Земля за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура воздуха на поверхности составила 15,3 градуса по Цельсию.
По сообщению европейской службы мониторинга Copernicus, средняя температура поверхности во втором месяце осени в нынешнем году превысила на 0,85 градуса среднюю октябрьскую температуру в период с 1991 по 2020 годы. А также была на 0,4 градуса выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного в 2019 году.

По оценкам специалистов Всемирной метеорологической организации (ВОМ) ООН, нынешний год обещает стать самым теплым за всю историю погодных наблюдений. За последние месяца было побито уже несколько прежних температурных рекордов. Так, например, в октябре 2023 года была до рекордных показателей прогрелась вода в верхних слоях Атлантического океана — 20,79 градуса.

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#температура
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#рекорд
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В Волоколамске прошли юбилейные соревнования по ползанию среди малышей
08 ноября 2023, 09:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Юбилейные соревнования по ползанию среди малышей до года «Ползком-2023» прошли в Волоколамске. Об этом сообщила администрация городского округа Волоколамск.
Турнир по скоростному ползанию на четвереньках проводится с 2014 года.

В этом году в соревнованиях приняли участие 14 малышей.

Первым стал Владимир Павлов. Он преодолел дистанцию в 15 метров за 53 секунды. Следующей тройкой лидеров стали Василиса Купрюшкина, Дарья Сугробова и Таисия Ажогина, которые преодолели дистанцию с разницей в 1 секунду.

Кроме этого, во время мероприятия для участников и их болельщиков выступали мультяшные герои, с которыми желающие могли сфотографироваться.

Стоит отметить, что медали и дипломы получили все участники , а победителей наградили ценными призами от спонсоров и партнёров мероприятия.

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