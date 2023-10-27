В Красногорске благоутраивают территорию возле областной детской больницы

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
В Красногорске стартовали работы по благоустройству территории возле областной детской больницы. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
На территории работают 690 человек и специализированная техника.
Стоит отметить, что здание больницы строится в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Она рассчитана на 430 мест, также в здании будет находится 17 стационарных отделений и 13 операционных.
Кроме этого, строительство планируют завершить к марту 2024 года.
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«Работы по благоустройству идут параллельно с фасадными работами и процессом внутри, где рабочие занимаются отделкой помещений, прокладывают инженерные коммуникации, ведут монтаж лифтового оборудования», — объяснила пресс-служба регионального минстроя.
Кроме этого, строительство планируют завершить к марту 2024 года.
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Мира Полтева