В Красногорске обнаружили редкую утку шилохвость

Фото: Минэкологии МО / С. Терещенко
В памятнике природы «Лохин остров» в городском округе Красногорск обнаружили редкую утку шилохвость. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«В ходе обследований на территории «Лохина острова» постоянно регистрируют новые виды редких обитателей. Ранее здесь впервые наблюдали кобчика – редчайшую птицу, занесённую в Красные книги России и Подмосковья. А во время последнего обследования биологи обнаружили утку шилохвость. Это вид, гнездовая популяция которого в Московской области находится на грани исчезновения», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.Памятник природы «Лохин остров» – уникальный природный комплекс с пойменными угодьями и котловиной реликтового озера Глухая яма. Эта особо охраняемая природная территория была создана в 2017 году. Там обитают как минимум130 видов позвоночных – около трети всего видового разнообразия Подмосковья.
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